Der Mensch im Mittelpunkt

Arbeitsweisen, Prozesse und Strategie, die Produktentwicklung ebenso wie das Handeln jedes einzelnen Geschäftsbereichs: Sämtliche Entscheidungen und Entwicklungen moderner Unternehmen sollen sich konsequent an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten – an denen der Mitarbeitenden und denen von Kundinnen und Kunden. Denn wenn Betriebe und Organisationen im Wettbewerb bestehen wollen, müssen sie sich anpassen. Fundamental veränderte Verhältnisse im digitalen Markt erfordern neue Arten von Dienstleistungen sowie neue Wege zu innovativen Produkten. Veränderte Arbeitsmarktbedingungen machen neue Organisationsstrukturen und Führungsmodelle, neue Formen der Zusammenarbeit, neue Werte und ein neues Denken notwendig.

Dabei sollen die beiden Megatrends Human- und Kundenzentrierung helfen. Sie gelten als Grundvoraussetzung für moderne Organisationen und sollen unter anderem dazu beitragen, langfristig erfolgreich, innovativ und effizient zu sein. Talente für Unternehmen zu begeistern und sie zu halten.

Basis für erfolgreiche Beziehungen

Die konsequente Ausrichtung an Emotionen und Bedürfnissen der Menschen gehört dabei zum Wandel der Arbeitswelt und dem, was wir unter New Work verstehen. Der Ansatz möchte nicht nur auf die ökonomischen Herausforderungen unserer Zeit sinnvolle Antworten finden. Seine Modelle und Arbeitsweisen reichen weit darüber hinaus. Es gehe – so das Zukunftsinstitut – um ein neues Verständnis von Arbeit. „Die klassische Karriere hat ausgedient, die Sinnfrage rückt in den Vordergrund.“ Dafür setzt New Work auf Prinzipien wie Freiheit, Selbstverantwortung und Flexibilität. Auf Entscheidungsstrukturen ganz nah am Kunden, um konkrete Wünsche im engen Austausch zu erkennen und umsetzen zu können.

Dabei gilt: Die Bedürfnisse der Kund*innen sind wichtiger als die von Hierarchien oder Prozessen. Sie zu erkennen, Unternehmensentscheidungen daran auszurichten und Produkte zu entwickeln, in denen sie sich wiederfinden, wird zum obersten Ziel. Gleiches gilt innerhalb der Organisation für die Mitarbeitenden. Auch hier rücken Emotionen und Bedürfnisse in den Fokus, finden sich in Unternehmenswerten und in einem übergreifenden Unternehmenssinn. Werden sie gelebt, wird die Orientierung am Menschen selbstverständlich. Und legt die Basis für erfolgreiche Beziehungen, eine effiziente Zusammenarbeit und kundenorientierte Ergebnisse.