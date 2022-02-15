Mehr MagentaTV: Sechs Monate ohne Aufpreis

Im günstigen Einstiegspreis von 19,95 Euro für MagentaZuhause ist MagentaTV – in den Tarifvarianten Smart, Entertain oder Netflix - auf Wunsch bereits enthalten. So kann man vor allem bei den hochwertigen Tarifvarianten bares Geld sparen!

Auch MagentaZuhause Bestandskundinnen und-kunden profitieren von Preisvorteilen beim Einstieg in MagentaTV: Wechselt man von MagentaZuhause auf MagentaTV (Bandbreite M – XXL) und bleibt bei seiner Bandbreite, zahlt man 6 Monate lang jeden Monat 10 Euro weniger. Kombinieren Kundinnen und Kunden den Wechsel auf MagentaTV mit einem Speed Upgrade, können je nach Upgrade weitere 10Euro monatlich gespart werden.

Auch für Kunden ohne Telekom Internetanschluss lohnt sich der Wechsel: alle 24-Monats-MagentaTV Tarife kosten in den ersten 6 Monaten 0 Euro. Wer lieber flexibel bleiben möchte, hat mit MagentaTV Smart Flex die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Weitere Angebote wie MagentaSport, DAZN oder Sky können hinzugebucht werden. Für DAZN gilt noch bis 31.3.22 der attraktive Vorteilspreis: Im Jahresabo für 12 Euro.

MagentaTV Smart

Serien, Filme Shows und Dokus in der Megathek. Dazu Zugriff auf das Angebot von RTL+ Premium. Sechs Monate ohne Aufpreis, danach 10 Euro/Monat (zuzüglich 5Euro/monatlich für MagentaTV One und zuzüglich MagentaZuhause Tarif).

MagentaTV Smart Flex

Serien, Filme Shows und Dokus in der Megathek. Dazu Zugriff auf das Angebot von RTL+ Premium. Ganz flexibel: Buchbar unabhängig vom Internetanbieter. Monatlich kündbar, 15Euro/Monat.

MagentaTV Entertain

Serien, Filme, Shows und Dokus in der Megathek bei MagentaTV. Dazu Zugriff auf das Angebot von RTL+ Premium und Disney+. Sechs Monate ohne Aufpreis, 7. bis 12. Monat 12Euro/monatlich, danach 15 Euro/monatlich (zuzüglich 5 Euro/monatlich für MagentaTV One und zuzüglich MagentaZuhause Tarif).

MagentaTV Netflix

Netflix, RTL+ und die Serien, Filme, Shows und Dokus in der Megathek bei MagentaTV. Sechs Monate ohne Aufpreis, danach 20 Euro/monatlich (zuzüglich 5 Euro/monatlich für MagentaTV One und zuzüglich MagentaZuhause Tarif).

Weiterhin können bei allen Tarifen z.B. Magenta Sport, DAZN oder Sky hinzu gebucht werden.