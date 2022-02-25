MWC: Tauchen Sie in die Telekom-Innovationen ein

Google, Nokia, Samsung und viele andere … Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt sich die Branche wieder auf dem MWC Barcelona ein Stelldichein. Unter Hygieneschutz versteht sich. Die Telekom wird mit dabei sein vom 28. Februar bis zum 3. März 2022 in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Der MWC Barcelona ist eine Industriemesse, also weniger für Verbraucher, sondern für Entscheidungsträger aus der Branche, und genauso auch für Analysten. Anspruchsvolle und unterschiedliche Zielgruppen also, die richtig in die Tiefe gehen.

Wer nicht vor Ort ist, taucht in die Online-Version des Telekom-Auftrittes ein: eine Plattform zum Netzwerken und Entdecken, für alle Standpräsentationen und das Bühnenprogramm.

Alles dreht sich um die Menschen

Die Telekom wird technische Machbarkeiten unter Beweis stellen – etwa wie sie für weltweite Konnektivität sorgt. Oder wie sie ihre Netze an die unterschiedlichsten Anforderungen von Kund*innen anpasst. Zum Beispiel für Drohnenbetreiber, die genau die Latenzen und Reichweiten buchen, die sie für ihren jeweiligen Dienst benötigen. Oder für Autos, die selber in die enge Parklücke einparken. Oder, oder, oder. Und vor allem wird klar: Alles dreht sich dabei um die Menschen.

Der Telekom-Auftritt spiegelt vor Ort in Barcelona sowie online vier Themenfelder wider: „Technologie Innovation“, „Business Innovation & Trust“, „Sustainability Commitment“ und „Home Experience Innovation“.

Vor Ort auf dem MWC und aus der Ferne können Sie die Telekom-Innovationsthemen auch beim Bühnenprogramm erleben. Am ersten Messetag begrüßt Claudia Nemat mit ihrer „Magenta Keynote“ alle Interessierten. Sie können das Vorprogramm und die Magenta Keynote über den digitalen Messestand der Telekom verfolgen. Die Magenta Keynote wird zusätzlich als Livestream hier auf www.telekom.com übertragen. Seien Sie auch hier live dabei am

Seien Sie dabei am Montag, 28. Februar 2022

Verfolgen Sie das Bühnenprogramm am Telekom-Stand per Livestream oder über den digitalen Messestand der Telekom. Es beginnt um 14 Uhr mit der Magenta Keynote von Claudia Nemat, Vorständin Technologie & Innovation, mit Europa-Vorständin Dominique Leroy.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation hat die Deutsche Telekom sich entschieden, die Präsentation des AI-Projektes der Neufassung von Robbie Williams „Angels“ (Beethoven AI) im Rahmen des Mobile World Congress abzusagen. Die Präsentation dieses besonderen Projektes wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Details zu einem neuen Termin werden kommuniziert.

Digitaler Messestand

Egal ob vor Ort oder virtuell: Die Telekom freut sich auf Sie. Seien Sie dabei.

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Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz.

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 28. Februar bis 03. März 2022 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie.

Zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitenden haben wir umfangreiche Hygiene-Maßnahmen auf unserem Stand beschlossen. Wir werden unseren Auftritt in Barcelona hybrid gestalten. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Die wesentlichen Inhalte unserer Exponate werden auch online verfügbar sein.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com