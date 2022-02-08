SpeakUpEsports: Aktiv werden gegen Hass im Gaming.

Counter Speech, also Gegenrede, ist eine gute Strategie, um im Netz Haltung gegen Hasskommentare zu zeigen. Doch welche Optionen haben Gamer*innen, wenn ihnen beim Spielen Hass und Hetze begegnen und sie das nicht hinnehmen wollen? Ihnen bleiben oft nur Sekunden, um zu reagieren, denn im Gaming geht es sehr viel schneller zu als in den „klassischen“ sozialen Medien – für die Suche nach Argumenten oder das Feilen an schlagfertigen Antworten fehlt oft die Zeit.

Kampagne #SpeakUpEsports gestartet

Wer im Gaming Haltung zeigen will, kann ab sofort auch auf GIFs und Memes zurückgreifen, die die esports player foundation im Rahmen ihrer Kampagne #SpeakUpEsports entwickelt hat.

Kurz erklärt GIFs sind kurze Videosequenzen, die aus verschiedenen Quellen wie beispielsweise Fernsehserien stammen und in Endlosschleife ausgespielt werden. Memes sind unbewegte Bilder, wie Fotos oder Karikaturen, die mit einem prägnanten Text versehen werden.

Auch wenn sie sich an Gamer*innen richten, verfehlen sie auch in anderen Chats und Online-Diskussionen ihre Wirkung nicht. Auf der Plattform Giphy stehen sie über diesen Link ab sofort kostenlos zur Nutzung bereit. Mit einem Angebot von 50 verschiedenen GIFs und Memes ist die Auswahl groß. Allen gemeinsam ist das Motto „No hate – play smart“. Mit einem Klick Haltung zeigen ist also ab sofort noch leichter!

Nur jeder 5. Spielende geht gegen Hass im Gaming vor

Hass im Gaming ist keine Seltenheit: 74 Prozent der Gamer*innen geben an, schon Beleidigungen erlebt zu haben. Eine Studie der Michigan State University deckte auf, dass nur 20 Prozent einschreiten, wenn sie in Online-Spielen Belästigung mitbekommen. Steht das Spielen im Vordergrund, scheint es auf den ersten Blick schwieriger zu sein, Haltung zu zeigen. Doch gerade dann ist es besonders wichtig. Dass es in einem Spiel auch mal hitzig werden kann, ist nachvollziehbar. Wenn aber Andere systematisch angegangen werden, Gruppen ausgegrenzt oder Spiele und Plattformen für Hass und Propaganda genutzt werden, ist Handeln unerlässlich.

„Die Spieler*innen müssen erstmal wachgerüttelt werden. Meistens sehen sie gar nicht, was im Netz alles passiert. Hierfür wollen wir ein Bewusstsein schaffen, damit niemand mehr leichtfertig über Hass beim Gaming hinweg schaut“, so Evangelos Papathanassiou, Mitgründer der esports player foundation. Dies spiegelt sich auch in ihrer Mission wider: Esportler*innen verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu unterstützen. Denn ein Umfeld, indem sich Gamer*innen wohlfühlen ist die Basis, um sich auch sportlich weiterzuentwickeln und die mentale Gesundheit zu schützen. So werden junge Talente einerseits befähigt ihren Traum vom Profisport zu leben und andererseits darin geschult, ihre Rolle als Vorbild für Millionen Gamer*innen verantwortungsbewusst zu erfüllen.

Unterstützt wird die Kampagne #SpeakUpEsports von über 70 bekannten Protagonist*innen aus der Esports-Szene. In kurzen Videos treten sie ein für Fairplay und gegen Toxicity und Hate Speech.

Telekom unterstützt Kampagne der esports player foundation

Die GIFs, Memes und Videos entstanden mit Unterstützung der Telekom im Rahmen der Initiative #DABEI - Gegen Hass im Netz . Zusammen mit 44 Partnern, darunter auch der esports player foundation, setzt sich die Telekom ein für ein Netz ohne Hass. Mehr zu den Angeboten der Telekom rund um Gaming und Hass im Netz und für die verschiedenen Zielgruppen findet Ihr über die Seite „ Medien, aber sicher “.

Zum Trailer der Kampagne geht es hier .

Alle Videos der Protagonist*innen und mehr Informationen gibt es auf der Website #SpeakUpEsports