Störung im Mobilfunknetz behoben

Update 22:15

Wir haben den internen Software-Fehler behoben. Die Mobilfunk-Telefonie über LTE funktioniert wieder.

Heute sind wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Wir bitten für die Beeinträchtigungen

um Entschuldigung.

Update 19 Uhr

Wir haben weiter Beeinträchtigungen bei Telefonaten im LTE Netz. Grund ist ein Fehler bei Voice over LTE.

Unser Tipp wie das Telefonieren klappt: LTE ausschalten. H ier eine Anleitung, wie ihr Voice over LTE deaktivieren könnt .

Notrufe sind nicht von der Störung betroffen.

16:45 Uhr

Aktuell kann es zu Beeinträchtigung von Telefonaten sowie SMS und Mobilbox über das LTE-Netz kommen. Unsere Techniker*innen bestätigen einen internen Software-Fehler.

Die Datennutzung über LTE sowie die Telefonie über GSM (2G) funktioniert weiterhin uneingeschränkt. Bei der Telefonie über das LTE-Netz (4G) kann es aktuell leider zu langen Rufaufbauzeiten oder Fehlern kommen.

Wir arbeiten an der Fehlerbehebung und informieren weiterhin.