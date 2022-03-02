Das neue MINT-Orientierungsprogramm der Telekom: DiscoverMINT@Telekom

Für die Praxiseinblicke werden die Teilnehmenden für mehrere Wochen in Abteilungen der Telekom eingesetzt, in denen sie im Umfeld anderer dual Studierenden spannende Jobs im IT- und Informatikbereich kennenlernen können. Die theoretischen Inhalte werden in ausgewählten Vorlesungen (Präsenz und E-Learning) an der Provadis Hochschule in Frankfurt im Rahmen eines Zertifikatsprogramms vermittelt. Themenbereiche sind z.B. Grundlagen der Informatik und Programmieren, Projektmanagement, Betriebswirtschaftslehre und Einführung in wissenschaftliches Arbeiten.

Während des gesamten Programms werden die Teilnehmenden von einem persönlichen Studiencoach begleitet, der sie in ihrer beruflichen Orientierung unterstützt.

Die erfolgreiche Teilnahme an den meisten Hochschulmodulen des Orientierungsprogramms wird den Teilnehmenden durch ein Hochschulzertifikat bestätigt. So besteht die Möglichkeit, einzelne Inhalte auf ein passendes Folgestudium im Rahmen der Hochschulvorgaben anrechnen zu lassen. Ein akademischer Abschluss wird mit dem Orientierungsprogramm nicht erlangt.