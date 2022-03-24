Deutsche Telekom beendet ihre Entwicklertätigkeiten in Russland

Die Deutsche Telekom betreibt keine Netze in Russland. Wir haben keine Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen in Russland. Wir haben jedoch ein Team von Softwareentwicklern, hauptsächlich in St. Petersburg, die Dienstleistungen für Kunden außerhalb Russlands erbringen.

In den vergangenen Wochen haben wir diesen Mitarbeitenden angeboten, außerhalb Russlands zu arbeiten. Viele Mitarbeitende haben diese Möglichkeit genutzt und das Land verlassen.

Wir haben auch sichergestellt, dass wir die Dienstleistungen für unsere internationalen Kunden bestmöglich ohne den Standort in Russland aufrechterhalten.

Vor diesem Hintergrund stellen wir unsere Aktivitäten in Russland ein.

