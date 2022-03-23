Anbieter erweitern gemeinsames Verständnis von Open RAN-Anforderungen

Die Open RAN Technical Priorities Release 2 ist eine Aktualisierung des im Juni 2021 veröffentlichten Dokuments. Während sich Release 1 auf die wichtigsten Szenarien und technischen Anforderungen für die einzelnen Bausteine eines herstellerübergreifenden RAN konzentrierte, baut Release 2 auf diesen Anforderungen auf und konzentriert sich insbesondere auf Intelligenz, Orchestrierung, Transport und Cloud-Infrastruktur. Hierbei wird das Ziel verfolgt, ein vollständig automatisiertes und interoperables Open RAN-System zu definieren.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Energieeffizienzanforderungen und -ziele gelegt, um nachhaltige Open-RAN-Einführungen zu unterstützen. Es wird erwartet, dass Open-RAN-Netze allmählich energieeffizienter als herkömmliche RAN-Netze werden und von Open-RAN-Konzepten wie Cloudification, Disaggregation und nativer KI profitieren.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Entwicklung wettbewerbsfähiger Open-RAN-Lösungen in Europa und anderen Regionen zu beschleunigen und letztlich die weltweite Einführung der Technologie zu beschleunigen. Diese Anforderungen werden sich im Laufe der Zeit entsprechend dem Fortschritt der Open-RAN-Normung und der Marktentwicklung von Open-RAN-Lösungen weiterentwickeln.

Das Open RAN Security White Paper ist das Ergebnis der Arbeit der Sicherheitsexperten der Open RAN MoU-Unterzeichner. Dieses Dokument beginnt mit einer Einführung in den MoU-Rahmen und die Organisation und Aktivitäten der O-RAN Alliance. Es konzentriert sich dann auf alle Sicherheitsaspekte innerhalb der O-RAN-Technologie und beschreibt zunächst die risikobasierte Bedrohungsmodellierung und Abhilfemaßnahmen, die innerhalb der O-RAN Alliance für den Aufbau einer effektiven O-RAN-Sicherheitsarchitektur durchgeführt wurden, als Grundlage. Danach werden Einzelheiten zu den Aktivitäten der O-RAN Security Focus Group (SFG) beschrieben, die sich auf die Entwicklung der vier Sicherheitsspezifikationen konzentriert, die die Säulen der O-RAN-Sicherheitsarchitektur bilden und die Bedrohungsmodellierung, Sicherheitsanforderungen, Protokolle und Tests umfassen. Das übergeordnete Ziel ist die Darstellung aller Sicherheitsaspekte, die bei der Definition der Open-RAN-Technologie berücksichtigt wurden.

Sowohl die Open RAN Technical Priorities Release 2 als auch das Open RAN Security White Paper können auf den Websites der O-RAN Alliance und des Telecom Infra Project (TIP) abgerufen werden.





