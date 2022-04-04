Das Fairphone 4 – jetzt als Dienstgerät bei der Telekom

Bereits seit Oktober können unsere Kund*innen das Fairphone als erstes nachhaltiges 5G Smartphone im grünen Netz der Telekom nutzen. Nun ist das Gerät auch im Dienstgeräte-Portfolio gelistet und steht somit den Mitarbeitenden in Deutschland zur Verfügung.

„Wir haben mit Fairphone und unserer IT im Hintergrund intensiv daran gearbeitet, das Gerät für alle Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Gerade angesichts der regen internen Nachfragen zu diesem Thema sind wir sehr froh, dass es jetzt die Möglichkeit für all unsere Mitarbeitenden gibt, nachhaltig erreichbar zu sein“, sagt Matthias Hinken, Leiter Endgeräte & Zubehör bei der Telekom Deutschland.

Nachhaltigkeit im Fokus

Denn mit dem ersten modularen 5G-Smartphone beweist Fairphone, dass modernste Technologie auch nachhaltig sein kann. Als erstes Smartphone ist das Fairphone 4 mit dem TCO Siegel ausgezeichnet worden, der weltweit umfassendsten Nachhaltigkeitszertifizierung für grüne IT-Produkte. Zudem hat es eine Top-Bewertung von 85/100 Punkten beim Eco Rating, der branchenweiten Kennzeichnung der Telekom und anderer führender europäischer Mobilfunkbetreiber im Bereich Nachhaltigkeit, erhalten.

Zudem stammen 14 Schlüsselmaterialien wie Silber und Gold aus nachhaltigen und fairen Quellen und pro verkauftes Modell wird ein altes Gerät recycelt oder wiederaufbereitet. Obendrauf kommt eine Garantie des Herstellers für fünf Jahre ohne zusätzliche Kosten für den Kunden. Damit unterstützt Fairphone auch das Erreichen unserer Klimaziele in der Lieferkette.

Partnerschaft zwischen DTAG und Fairphone

"Unseren Mitarbeitenden geht es genauso wie unseren Kunden: Sie möchten Produkte, die zugleich nachhaltig und technisch innovativ sind. Das trifft bei Fairphone definitiv zu, sie sind ein Partner, der unsere hohen Anforderungen an nachhaltige Endgeräte erfüllt. Daher freut es mich, dass unsere Mitarbeitenden künftig mit dem Fairphone als Dienstgerät in unserem grünen Netz unterwegs sein können“, sagt Michael Hagspihl, verantwortlich für Global Projects & Marketing Partnerships und Corporate Responsibility.