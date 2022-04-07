HR Factbook zum Geschäftsjahr 2021

Das HR Factbook bündelt Informationen über unsere Organisationskultur sowie über die Diversität, Fähigkeiten und Leistungspotenziale unserer Belegschaft. Weiter finden Sie Informationen über das Engagement in der Führungsarbeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ein Überblick über die Personalkosten und Daten über Einstellungen runden das umfangreiche Bild unserer Personalarbeit ab.

video Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden.

Herausragende Kennzahlen 2021

Insgesamt arbeiten 216.528 Beschäftigte in 34 Ländern bei der Deutschen Telekom.

Im Durchschnitt haben unsere Vollzeitmitarbeitenden 2021 einen Umsatz in Höhe von 492.600 Euro pro Person generiert.

Insgesamt konnte ein Nutzen von mehr als 169 Millionen Euro mit Ideen von Mitarbeitenden generiert werden.

Durchschnittlich haben sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 4,6 Tage im Jahr weitergebildet, davon 4,1 mit digitalen Medien.

Die Gesundheitsquote liegt bei 95,3 Prozent.

Neue Kennzahl: der Anteil an digitalen Expert*innen weltweit liegt bei 17,7 Prozent.

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