Wie das Netz unsere Demokratie beeinflusst

Wir lesen Zeitungen online, nehmen Behördentermine digital wahr oder erhalten medizinische Beratung per Video-Call mit unserem Arzt – nur einige von vielen Beispielen, die zeigen, wie unser Leben mehr und mehr digital stattfindet. Ein Wandel, der sich auch auf unsere Demokratie und das Zusammenleben als Gesellschaft auswirkt und der sich zum Beispiel bei Wahlen bemerkbar macht: Während sich Menschen früher primär über gedruckte Wahlprogramme, TV und Radio informiert und auf Basis dieser Grundlage eine Wahlentscheidung getroffen haben, stehen heute digitale Hilfsmittel, wie z.B. der Wahl-O-Mat, zur Verfügung. Er wurde allein vor der Bundestagswahl in 2021 über 21 Millionen Mal genutzt (vergleiche Bundeszentrale für politische Bildung ).

Demokratie bedeutet aber nicht nur, dass gemeinschaftlich über politische Ämter entschieden wird. Sie ist auch ein Versprechen an ein freiheitliches und selbstbestimmtes Leben, an das Recht auf freie Meinungsäußerung und auch auf das Hochhalten der Moral und der Menschenwürde. Ein Versprechen, das mit unserem Grundgesetz festgeschrieben ist.

Auch unser gesellschaftliches Leben findet heute zum großen Teil online statt: Neue Kontakte werden nicht länger bloß geknüpft, sondern in Apps hinzugefügt. Oft sogar, bevor wir die Person ein einziges Mal in der realen Welt getroffen haben. Der Meinungsaustausch findet heute nicht mehr nur im engeren Kreis oder am Stammtisch statt, sondern in Foren, sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten - egal wo, egal wann. Ebenso bilden wir uns unsere eigene Meinung zunehmend in der digitalen Welt, zum Beispiel durch den Post oder das Video, welches wir am Nachmittag in unserem Feed entdeckt haben.

Digitalisierungsgrad in Deutschland steigt

Aufschluss darüber, wie groß die Verlagerung unserer Lebenswelt in die digitale Welt ist, gibt die neueste Studie der Initiative D21 , die zum 9. Mal in Folge durchgeführt wurde. Sie belegt, dass der Grad der Digitalisierung der deutschen Gesellschaft weiter steigt.

Die Möglichkeiten, die uns das Netz bietet, bewirken einerseits einen Zugewinn von Freiheit, Vernetzung und Informationsvielfalt und können unser demokratisches Zusammenleben aufwerten. Andererseits bietet das Internet aber auch Phänomenen Raum, die die Demokratie bedrohen, wie beispielsweise die Verbreitung von Hass oder Fake News als Mittel der Meinungsmanipulation.

Wie real und spürbar diese Gefahren sind, macht der Digital-Index deutlich: ein Viertel der Befragten sieht in der Digitalisierung eine Gefahr für die Demokratie. Krisensituationen scheinen die Situation zu verschlimmern: In einer kürzlich veröffentlichten Bitkom-Umfrage im Zusammenhang mit Informationen rund um die Situation in der Ukraine geben 56 % der Befragten an, dass sie mit Fake News in Kontakt kommen.

Medien- und Demokratiekompetenz stärken die Gesellschaft

Was kann man tun, um die Vorteile des Netzes und die Chancen für die Demokratie zu nutzen? Die Antwort lautet: Medien- und Demokratiekompetenz stärken. Nur wenn wir in der Lage sind, die digitale Welt und ihre Funktionsweisen zu verstehen, können wir in ihr demokratisch zusammenleben. Denn – und auch das deckt die der D21-Digital-Index auf - während täglich unzählige Fake News im digitalen Raum verbreitet werden, trauen sich nur knapp mehr als die Hälfte der Deutschen zu, unseriöse Nachrichten zu erkennen.

Um Menschen zu unterstützen, setzen wir als Telekom verschiedenste Maßnahmen zur Förderung von Medien- und Demokratiekompetenz um: Mit den #DABEI-Geschichten bieten wir beispielsweise Multiplikator*innen die Möglichkeit kostenlose Workshop-Formate zu unterschiedlichen Themen der digitalen Welt. Für Eltern und pädagogische Fachkräfte bieten wir mit Teachtoday verschiedene Materialien und Formate zur freien Nutzung. Kindern vermittelt der Scroller spielerisch den sicheren Umgang mit digitalen Medien. Alle Informationen zu unseren Initiativen gibt es unter: www.medienabersicher.de .