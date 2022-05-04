MagentaSport zeigt Champions League-Final Four mit MHP Riesen Ludwigsburg live und kostenfrei

Nach dem Ausscheiden der Basketballer vom FC Bayern München in der EuroLeague sind die MHP Riesen die letzte deutsche Mannschaft, die noch einen internationalen Titel holen kann.



Der Turnierstart erfolgt am Freitag, 6. Mai, ab 18 Uhr mit Halbfinale 1 Hapoel Holon gegen Teneriffa. Die MHP RIESEN Ludwigsburg treffen um 21 Uhr auf den spanischen Überraschungsklub BAXI Manresa. Die Sieger der beiden Halbfinals spielen am Sonntag, 8. Mai, um 20 Uhr den Champions League-Sieger aus. Ludwigsburgs Vorstand Alexander Reil gibt für Bilbao ein klares Ziel vor: „Wir fahren da hin, um 2 Spiele zu gewinnen und den Titel zu gewinnen.“ MagentaSport zeigt alle 4 Partien des Final Four-Turniers live und kostenfrei.



Am 10. Mai steht in der eaysCredit BBL das Top-Spiel des FC Bayern gegen ALBA Berlin auf dem Programm. Wie die anschließenden Playoffs der BBL ab 13. Mai ebenfalls live zu sehen bei MagentaSport.

Champions League Final Four komplett live bei MagentaSport im Überblick

Freitag, 06. Mai 2022

Halbfinale 1, 18 Uhr TO: HAPOEL U-NET Holon - Lenovo Teneriffa

Kommentar: Basti Ulrich

Halbfinale 2, 21 Uhr TO: MHP RIESEN Ludwigsburg - BAXI Manresa

Kommentar: Michael Körner

Sonntag, 08. Mai 2022

Spiel um den 3. Platz, 17.00 Uhr TO: Verlierer HF1 - Verlierer HF 2

Kommentar: Markus Krawinkel

Finale Champions League, 20 Uhr TO: Sieger HF1 - Sieger HF2

Kommentar: Michael Körner