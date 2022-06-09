Versand / Eröffnung dienstlicher Beurteilungen für C/D Dienst und A9vz

Ab Mitte Juni 2022 erhalten die Beamtinnen und Beamten des gehobenen und höheren Dienstes (ohne die Besoldungsgruppe A13vz nichttechnisch) sowie die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A9vz des mittleren Dienstes ihre dienstlichen Beurteilungen für den Zeitraum 1. September 2019 bis 31. August 2021.

Die dienstlichen Beurteilungen dienen als Grundlage für die Auswahlentscheidung der Beförderungsrunde 2022.

Die konzernintern tätigen Beamtinnen und Beamten erhalten ab Mitte Juni ihre Beurteilung per verschlüsselter E-Mail an ihre dienstlichen E-Mail-Adressen gesandt. Die Beamtinnen und Beamten im konzernexternen Einsatz erhalten ihre Beurteilungen ab Mitte Juni per Post, an ihre private Postanschrift.