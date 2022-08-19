Design & Customer Experience bei der Telekom

Unter der Leitung von Monica Dalla Riva ist das wachsende Team von User Experience (UX) Designern, Insights-Forschern, Produktdesignern und Service-Designern wirklich international und arbeitet von vier verschiedenen Standorten in Europa aus: Barcelona, Berlin, Bonn und Frankfurt.

Sie sind eine internationale Gruppe von Fachleuten, die sich durch das, was sie tun, auszeichnen: Product + Service Design, User Interface (UI), UX, Data Sciences, App + Web, Game Design und alle Grauzonen dazwischen.

Die Produkte und Dienstleistungen, die sie entwickeln, werden von Millionen von Menschen genutzt. Ihre digitalen Lösungen haben also einen tatsächlichen Einfluss auf das Leben der Menschen.

Sie arbeiten an Themen wie AR-Verpackungen, einer neuen Serie von Routern, dem Smart Speaker und vielem mehr. Und erhielten weltweit über 240 Designpreise.

Wenn auch Sie ein Teil davon werden wollen: Wir suchen ein Talent der besonderen Art:

Das Talent, das Ideen hervorbringt und teilt, weil die Dinge zusammen besser ausgehen.

Das Talent, das Kompetenz nutzt, weil die Welt zu komplex ist, um nicht mehr zu lernen.

Das Talent, das Menschen verbindet, weil das eigenständige Genie der Vergangenheit angehört (und das gemeinsame Erreichen von Ergebnissen macht so viel Spaß).

Das Talent, das Zustimmung sammelt, weil Durchsetzungsvermögen oft der Unterschied zwischen einer guten Idee und einem guten Produkt ist.

Wenn Sie ein Designer sind, der nach einer neuen Herausforderung sucht, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder weitere Informationen zu www.telekom.design zu erhalten.

T Gallery

Kundenerlebnisse verstehen und darstellen in der T Gallery in der Konzernzentrale in Bonn. Bestehende und zukünftige Ideen werden hier greifbar. Inspirierend, dialogfördernd und flexibel, um sich ständig an Veränderungen anzupassen. Und natürlich immer mit einem Fokus auf den Menschen und seine Bedürfnisse. Die Galerie macht aus der Strategie der Deutschen Telekom eine greifbare Vision. In diesem innovativen Raum geht es darum, Kundenerfahrungen, Zusammenarbeit und die Art und Weise, wie Menschen miteinander in Kontakt kommen – heute und in Zukunft – zu verstehen und darzustellen.

Die T Gallery ist die Vision der Telekom von einem Lebensstil, bei dem alles vernetzt werden kann – real und digital. Um es erlebbar zu machen, kombiniert es auf einer Fläche von mehr als 1.500 Quadratmetern aktuelle und zukünftige Technologien. Die Live-Demonstrationen dort sind das Ergebnis einer 15-jährigen intensiven Zusammenarbeit mit den B2B-, B2C- und Strategieexperten, die alle Bereiche des Unternehmens vertreten. Ein benutzerfreundlicher Raum, eingerichtet wie ein Zuhause, in dem jeder die Zukunft heute erleben kann.