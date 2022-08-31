Digital X: Technologien für eine nachhaltige Wirtschaft.

Der Klimawandel in Deutschland ist auch in diesem Sommer wieder bemerkbar. Aufhalten lässt er sich nur durch gezielte Maßnahmen. Umweltschutz ist zu einer sozialen Bewegung geworden, die auch in der Wirtschaft Einzug hält. Immer mehr Unternehmen setzen Nachhaltigkeit als strategisches Ziel fest. Besondere Hoffnungen ruhen dabei auf der Technologiebranche. Und das nicht nur, weil sie Pionier ist, sondern auch weil sie Green Tech Lösungen entwickeln kann, die die gesamte Wirtschaft nachhaltiger machen.

Digitalisierung als Treiber für Nachhaltigkeit

Mit verantwortungsvoller Digitalisierung lässt sich Nachhaltigkeit beschleunigen. Bereits heute werden mit digitalen Lösungen CO2, Energie und Ressourcen eingespart: zum Beispiel mit IoT oder smarten Cloud-Lösungen. Deshalb spielt der Megatrend Nachhaltigkeit auch eine wichtige Rolle, wenn sich Unternehmen und Privatleute am 13. und 14. September 2022 auf der Digital X in der Kölner Innenstadt trifft. Das beginnt bereits beim Konzept: So ist das gesamte Event im nachhaltigen Messeaufbau errichtet. Zudem setzt die Digital X auf nachhaltige Mobilität: Per Green Shuttle oder E-Scooter sind die Besucher*innen auf dem Veranstaltungsgelände komplett elektrisch unterwegs. Um dabei nie die Orientierung zu verlieren, können sie sich auch einer Guided Tour zum Thema Nachhaltigkeit anschließen.

Telekom und Partner präsentieren nachhaltige Exponate

Neben dem durchweg nachhaltigen Rahmen der Digital X verspricht auch das Veranstaltungsprogramm einige Highlights rund um das Thema. Auf verschiedenen Bühnen stellen Partner und Start-ups ihre grünen Geschäftsideen vor. So präsentiert zum Beispiel David Katz, Founder und CEO Plastic Bank, sein Unternehmen. Er will den Planeten vom Plastikmüll befreien. Seine Idee: Bewohner in Küstenorten in Haiti, Kenia oder Thailand können Plastikmüll sammeln und an bestimmten Sammelstellen abgeben. Die Sammler erhalten dafür eine Prämie. Firmen kaufen den Plastikmüll und verwenden ihn weiter. Daneben gibt es im Mediapark eine besondere Premiere: Eine Paketübergabe via Drohne, gesteuert aus dem Drohnen-Leitstand mehrere Hundert Meter entfernt, demonstriert die Zukunft der nachhaltigen Logistik.

Telekom übernimmt Verantwortung

Die Telekom ist schon seit den 1990ern in Nachhaltigkeit aktiv und präsentiert auf der Digital X unternehmenseigene Projekte, Initiativen und Lösungen unter den beiden bekannten Labeln #GreenMagenta und #GoodMagenta . So können Besucher*innen beispielsweise ihre Altgeräte bei der Telekom Repair Bar reparieren lassen oder den Green Telekom Shop besuchen. Auf Bühnen und in Workshops gibt es Diskussionen zum Thema #GegenHassimNetz . Ein besonderes Highlight ist außerdem das Equal eSports Festival der Telekom, bei dem es am Hohenzollernring 35 um Gaming geht. Es gibt Showmatches, Workshops und Panel Talks mit bekannten Gamer*innen, Influencer*innen und Expert*innen zum Thema Diversität in der eSports und Gaming Branche.

Du möchtest das gerne live erleben? Dann sei dabei, wenn die Digital X am 13. und 14. September 2022 wieder nach Köln einlädt. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäusern und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2022 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung . Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – neben Gender Shift u.a. in den Bereichen Mobilität oder Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details findet ihr unter www.telekom.com/digitalx .