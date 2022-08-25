Digitale Bildung: Ein Megatrend auf der Digital X 2022

Die Digitalisierung der Bildung hat auch im vergangenen Jahr weiter an Relevanz gewonnen. Nach dem vollständigen Umbruch des Alltags für Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern gilt es die Digitalisierung in Schulen weiter zu voranzubringen und erfolgreich umzusetzen.

Inspiration rund um digitale Bildung

Auf der Digital X 2022 in Köln gibt es daher einen Themenpavillon zur Digitalen Bildung mit Exponaten, Partnerlösungen, Beratung, Fachvorträgen und Diskussionsforen. Für Inspiration und konkrete Lösungsideen rund um die Digitalisierung der Bildung.

Toolboxen für den Erwerb von Medienkompetenz

Ganzheitlicher, übergreifender Service für einen reibungslosen IT-Betrieb im Lehralltag (Konzept Magenta Classroom)

Demos und Lösungen marktführender Partner

Kurzvorträge und Diskussionsrunden, Austausch mit Experten aus Pädagogik, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Zu finden ist das Brandhouse „Digitale Bildung“ in der Aachener Str. 46. Alle Informationen zum Brandhouse - vom Konzept bis Programm - finden Sie hier (Änderungen vorbehalten): Brandhouse „Digitale Bildung“ und Bühnenprogramm

Eindrücke von der Digital X 2021

VIDEO

Digitalisierung ist für Sie mehr als nur ein Schlagwort? Sie wollen die Zukunft des Lehrens und Lernens aktiv mitgestalten? Sichern Sie Ihr Ticket für die Digital X 2022 in Köln unter www.digital-x.eu/de/events/digital-x-2022 oder kontaktieren Sie Ihre*n vertriebliche*n Ansprechpartner*in bei der Telekom.