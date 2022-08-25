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Digitale Bildung: Ein Megatrend auf der Digital X 2022

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Die Digital X kommt am 13. und 14. September 2022 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäuser und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2022 zur Weltausstellung der Digitalisierung, die sich auch dieses Jahr wieder Megatrends unserer Zeit aufgreift. Eines der großen Themen: Digitale Bildung.

Digitale Bildung: Ein Megatrend auf der Digital X 2022
Das Brandhouse "Digitale Bildung" auf der Digital X 2022 in Köln.

Die Digitalisierung der Bildung hat auch im vergangenen Jahr weiter an Relevanz gewonnen. Nach dem vollständigen Umbruch des Alltags für Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern gilt es die Digitalisierung in Schulen weiter zu voranzubringen und erfolgreich umzusetzen. 

Inspiration rund um digitale Bildung

Auf der Digital X 2022 in Köln gibt es daher einen Themenpavillon zur Digitalen Bildung mit Exponaten, Partnerlösungen, Beratung, Fachvorträgen und Diskussionsforen. Für Inspiration und konkrete Lösungsideen rund um die Digitalisierung der Bildung.

  • Toolboxen für den Erwerb von Medienkompetenz 
  • Ganzheitlicher, übergreifender Service für einen reibungslosen IT-Betrieb im Lehralltag (Konzept Magenta Classroom)
  • Demos und Lösungen marktführender Partner
  • Kurzvorträge und Diskussionsrunden, Austausch mit Experten aus Pädagogik, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Zu finden ist das Brandhouse „Digitale Bildung“ in der Aachener Str. 46. Alle Informationen zum Brandhouse - vom Konzept bis Programm - finden Sie hier (Änderungen vorbehalten):  Brandhouse „Digitale Bildung“ und Bühnenprogramm

Eindrücke von der Digital X 2021

VIDEO

Digitalisierung ist für Sie mehr als nur ein Schlagwort? Sie wollen die Zukunft des Lehrens und Lernens aktiv mitgestalten? Sichern Sie Ihr Ticket für die Digital X 2022 in Köln unter www.digital-x.eu/de/events/digital-x-2022 oder kontaktieren Sie Ihre*n vertriebliche*n Ansprechpartner*in bei der Telekom. 

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