Digitale Bildung: Ein Megatrend auf der Digital X 2022

Die Digitalisierung der Bildung hat auch im vergangenen Jahr weiter an Relevanz gewonnen. Nach dem vollständigen Umbruch des Alltags für Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern gilt es die Digitalisierung in Schulen weiter zu voranzubringen und erfolgreich umzusetzen.
Inspiration rund um digitale Bildung
Auf der Digital X 2022 in Köln gibt es daher einen Themenpavillon zur Digitalen Bildung mit Exponaten, Partnerlösungen, Beratung, Fachvorträgen und Diskussionsforen. Für Inspiration und konkrete Lösungsideen rund um die Digitalisierung der Bildung.
- Toolboxen für den Erwerb von Medienkompetenz
- Ganzheitlicher, übergreifender Service für einen reibungslosen IT-Betrieb im Lehralltag (Konzept Magenta Classroom)
- Demos und Lösungen marktführender Partner
- Kurzvorträge und Diskussionsrunden, Austausch mit Experten aus Pädagogik, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Zu finden ist das Brandhouse „Digitale Bildung“ in der Aachener Str. 46. Alle Informationen zum Brandhouse - vom Konzept bis Programm - finden Sie hier (Änderungen vorbehalten): Brandhouse „Digitale Bildung“ und Bühnenprogramm
Eindrücke von der Digital X 2021
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Digitalisierung ist für Sie mehr als nur ein Schlagwort? Sie wollen die Zukunft des Lehrens und Lernens aktiv mitgestalten? Sichern Sie Ihr Ticket für die Digital X 2022 in Köln unter www.digital-x.eu/de/events/digital-x-2022 oder kontaktieren Sie Ihre*n vertriebliche*n Ansprechpartner*in bei der Telekom.