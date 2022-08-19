Telekom Deutschland als Arbeitgeber der Zukunft ausgezeichnet

In einem mehrstufigen Prüfprozess des Deutschen Innovationsinstituts hat die Telekom Deutschland hervorragende Ergebnisse erzielt. Das Unternehmen überzeugte mit einem ausgeprägten Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kund*innen und Mitarbeitenden. Herausgehoben wurde die moderne, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur. Der Fokus auf Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit wurde positiv erwähnt.

Die Sonderprüfung des Unternehmens basiert auf einem Interview mit Hagen Rickmann und verschiedenen, frei zugänglichen Quellen. Dabei wurde das Geschäftsmodell, die Wettbewerbsposition und Aspekte wie Mitarbeiterfreundlichkeit, Nachhaltigkeit oder die digitalen Touch-Points betrachtet.

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