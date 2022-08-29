Warum gehen Sie zur Digital X, Frau Reuter?

Seit sich das Internet durchsetzte, ja spätestens seit Google, verfolgt Julia Reuter das digitale Geschehen. Sie hat das Unternehmen Herzblutdigital gegründet. Damit hilft sie anderen, starke Marken in der Online-Welt aufzubauen. Im Interview mit Telekom-Bloggerin Isabel Greif erläutert sie, warum sie sich die jährliche Digital X nicht entgehen lässt – und warum die Veranstaltung für Menschen aller Branchen wichtig ist.

Wach bleiben, Neues ausprobieren, Inspirationen einfangen

So berichtet Julia Reuter von einer starken Sogwirkung der Digital X und allem Neuem, das der Event bietet. Für sie steht fest: Am Ball bleiben ist wichtig, für sie selbst, ihr Unternehmen wie für ihre Kund*innen. „In meiner Branche müssen wir uns schnell anpassen. Systeme, Anwendungen … ja alles verändert sich sehr schnell“, sagt sie. Ihr Tipp für Unternehmer*innen aller Branchen: „Sich nie ausruhen, ‚weil wir es schon immer so gemacht haben‘. Sondern: Inspirationen einfangen und Dinge ausprobieren, in toller Atmosphäre wie auf der Digital X.“

Erfahren Sie im Video-Interview, welche Tipps und Erfahrungen Julia Reuter noch teilt. Viel Spaß beim Schauen.

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