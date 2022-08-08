Zweimal Eishockey-Weltmeisterschaft bei MagentaTV und MagentaSport live und kostenlos

Die neue PENNY DEL-Saison startet am 15. September ab 19 Uhr mit dem spannenden Duell der Kölner Haie gegen EHC Red Bull München. MagentaSport bietet den Fans dann wie gewohnt alle DEL-Partien live. Die umfangreichen Übertragungsrechte liegen noch bis zur Saison 2027/28 beim TV- und Streaming-Angebot der Telekom.

U20 Weltmeister ab 10. August erneut gesucht - deutsches Ziel ist das Viertelfinale

Als im Dezember 2021 die WM-Wettkämpfe in Kanada durch Corona-Erkrankungen immer schwieriger durchzuführen waren, wurde sie kurzerhand abgesagt. Am 10. August startet die neuformierte deutsche U 20-Auswahl in Gruppe B gegen Titelverteidiger USA um 4 Uhr morgens. Weitere Gruppengegner sind Österreich, die Schweiz und Schweden – alle 4 Uhr morgens live. Die Wiederholungen der Partien und deren Highlights sind tagsüber bei MagentaTV oder in der MagentaSport-App kostenfrei abrufbar.

An der U20 WM nehmen zehn Nationalmannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je fünf Teams spielen. Bei den Gruppenspielen der deutschen Mannschaft in Edmonton und Red Deer sichert der vierte Platz den Einzug in das Viertelfinale. Das Finale der Eishockey U20 WM findet am 21. August statt. Deutschland war bei der U20-WM 2020 mit 1:2 gegen Russland knapp am Halbfinal-Einzug gescheitert, holte aber mit dem 6. Platz das bisher beste Ergebnis. In diesem Jahr visiert die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter erneut den Einzug ins Viertelfinale an.

Eishockey Frauen WM ab 25. August: spannender Umbruch, alle deutschen Spiele und das Finale live und kostenlos

Die 24. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen der IIHF findet vom 25. August bis 4. September in den dänischen Städten Herning und Frederikshavn statt. Das stark verjüngte deutsche Team spielt in der schweren Gruppe B zunächst am 25. August gegen Ungarn – live ab 15.30 Uhr bei MagentaSport. Anschließend gegen Schweden (27. August, ab 15.30 Uhr live), gegen Tschechien (29. August, ab 15.30 Uhr live) und gegen Dänemark (30. August, ab 19.30 Uhr live). Nur die ersten drei Teams erreichen das Viertelfinale, das am 1. September startet. Erreicht das deutsche Team die K.o.-Runde, überträgt MagentaSport live. Bei einem Aus nach der Gruppenphase wird das WM-Finale am 4. September live gezeigt.

Bei der WM 2021 hatte Deutschland den 8. Platz belegt. Nun hat Cheftrainer Thomas Schädler die spannende Aufgabe, den Umbruch bei der WM in Dänemark einzuleiten. MagentaSport-Expertin Ronja Jenike, ehemals Nationalspielerin und heute in der Nachwuchsarbeit tätig, wird die Frauen-WM live begleiten. Alexander Kunz moderiert und kommentiert alle Partien.

Die Live-Spiele der U20 WM in der Übersicht (MEZ):

10. August, Sendestart 4 Uhr, USA-Deutschland

11. August, Sendestart 4 Uhr, Deutschland-Österreich

14. August, Sendestart 4 Uhr, Deutschland-Schweiz

16. August, Sendestart 4 Uhr, Schweden- Deutschland

17. August, Sendestart 18 Uhr, VF 1

17. August, Sendestart 21.30 Uhr, VF 2

18. August, Sendestart 1 Uhr, VF 3

18. August, Sendestart 4.30 Uhr, VF 4

19. August, Sendestart 22 Uhr, HF 1

20. August, Sendestart 2 Uhr, HF 2

20. August, Sendestart 22 Uhr, Spiel um Platz 3

21. August, Sendestart 2 Uhr, Finale

Die Live-Spiele der Eishockey Frauen WM in der Übersicht (MEZ):