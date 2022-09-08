Auf zum Equal eSports Festival @Digital X

Seid #dabei beim diesjährigen Equal eSports-Festival @Digital X am 13. und 14. September 2022 in Köln. Im Rahmen der Digital X wird am Hohenzollernring 35 nicht nur mit den bekanntesten Gesichtern der eSports Szene gezockt. Wir bieten zudem ein vielfältiges Programm aus Informationen und Unterhaltung rund um die Themen Diversity, Gaming und eSports.

Euch erwarten Keynotes, Panel Talks, kreative Workshops, erstklassige Showmatches sowie Gaming-Sessions mit Top-Coaches. Das Angebot richtet sich an eSports- und Gaming-Fans, Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen sowie alle Interessierten. Im Fokus steht die Frage: Wie equal ist der eSports? So diskutieren Branchen-Expert*innen, was getan werden muss, um weibliche und non-binäre Talente in der Gaming- und eSports-Szene zu etablieren.

Hinter dem Festival steht die Equal eSports Initiative, die 2021 von der Deutschen Telekom und ihren Partnern SK Gaming und der esports player foundation gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, Gleichberechtigung zu fördern und ein Umdenken in der Szene zu bewirken.

Ihr wollt #DABEI sein und eSport-Größen wie Sjokz, Johnny, Sola, xFibii und viele mehr live vor Ort sehen? Oder die Eröffnung mit Michael Hagspihl, Antje Hundhausen und Simone Carstens von der Telekom am 13.09. um 16:30 Uhr erleben? Dann sichert euch schnell euer kostenfreies Ticket. Meldet euch für das Equal eSports-Festival in Köln hier an.

Lasst euch inspirieren, wie die eSports-Szene zum Vorbild für Diversität und einen positiven Umgang im digitalen Raum wird. Weitere Informationen zum Programm findet Ihr hier .