Digital X: Flexible Netze halten das Business beweglich

Die Telekom zeigt auf der Leistungsschau der Digitalisierung, wie Netze Ihr Geschäft unterstützen – und gleichzeitig auch noch zur Datensicherheit beitragen. Hinter den Begriffen „IntraSelect SD-WAN“, „SD-X-Plattform“, „Premium Internet“ und „SASE“ verbergen sich jeweils neue Möglichkeiten für das Netz.

SD WAN steht für Software defined Wide Area Networks. Sie kombinieren für den Datentransport unterschiedlichste Wege. Kunden brauchen diese flexiblen und dennoch sicheren Anbindungen, weil der Datenverkehr in den Netzen rasant ansteigt. Und weil die Applikationen zunehmend nicht mehr in eigenen Rechenzentren, sondern in Public Clouds liegen. SD-WAN bieten virtualisierte Netzwerk-Services: Funktionen, die früher Hardware benötigten, sind jetzt als Software verfügbar. Ihr Dienstleister bekommt Ihre neuen Standorte schnell ins bestehende Netz. Und Sie erhalten flexible Bandbreiten – sowie schnellere Hilfe bei Störungen durch ein mitdenkendes Incident-Management.

Intraselect SD WAN vereint Verbindungen via MPLS (Multiprotocol Label Switching, ein Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen) und Internet mit einer Steuerungssoftware von Cisco – abgesichert durch ein Service Level Agreement. Die Vereinbarung legt wesentliche Leistungsparameter verlässlich fest, wie Zugriffszeiten und Verfügbarkeit. Intelligentes Routing, vereinfachte Cloud Connectivity via Internet und ein erweitertes Monitoring – Sie sehen live auf Ihrem Bildschirm, welche Ihrer Anwendungen gerade mit welcher Bandbreite aufs Netz zugreift. Und wenn neue Pläne mehr Daten benötigen, können Kunden die Bandbreite rechtzeitig anpassen. Und so blinkt auch ganz schnell die neue Filiale in London, Rio, Torgelow.

Bestellung auf Knopfdruck

Noch mehr Möglichkeiten erschließt Ihnen die SD-X-Plattform der Telekom. SD-X steht für software defined anything. Die Plattform bietet Ihnen vollständig automatisierte Ende-zu-Ende-Prozesse und ein Self-Service-Portal. Wobei Sie dann tatsächlich höchstselbst per Knopfdruck Ihre neue Filiale bestellen. Oder weitere IT-Leistungen wie eine Bandbreiten-Änderung ordern – wie auf einem Marktplatz. Die Plattform integriert im ersten Schritt die SD-WAN-Lösung von Juniper Network und künftig auch weiterer Anbieter. Die Vision: jede Art von Overlay-Technologie mit jeder Art von Underlay-Zugangstechnologie zu kombinieren. Oder weniger technisch ausgedrückt: die Steuerungsebene und das Transportnetz der Daten.

Premium Internet

Und wenn schnell nicht schnell genug ist für die Daten, bleiben Sie mit Premium Internet auf Zack –separat buchbar, aber auch eine ideale Ergänzung zu SD-WAN-Lösungen. Die Hochleistungsvariante analysiert in Echtzeit alle weltweiten Datenwege und kommt ebenfalls mit einem Service Level Agreement. Weil sie die Netzwerke der größten Cloud-Anbieter integriert, sind Ihre Daten damit permanent auf der Überholspur – ganz ohne Unfallgefahr.

Sahnehäubchen auf der Torte

Der Geschäftsbericht der Telekom berichtet von 52 Millionen Angriffen auf die Honeypots des Konzerns – pro Tag. Honeypot-Systeme täuschen Schwachstellen in der IT vor, um mögliche Angriffe und Angreifer im Vorfeld zu analysieren. Auch bei der Integration neuer Standorte und neuer Mitarbeiter ins Firmennetzwerk via SD-WAN lauern Gefahren. Die Telekom stellt ihnen SASE in den Weg – den Secure Access Service Edge. Denn Internet und Datensicherheit passen oft zusammen wie eine Tarantel und der Geburtstagskuchen. SASE hingegen ist das Sahnehäubchen. Ob Mitarbeiter im Homeoffice, Filialen, IoT-Geräte oder Anwendungen in der Cloud – SASE verschmilzt Software-definierte Netzwerke mit modernen Sicherheitsarchitekturen. Natürlich sind SD-WAN-Lösungen der Telekom auch ohne SASE sicher. Aber es ist doch allemal bequemer, gleich von vornherein festzulegen, welche Mitarbeiter welche Anwendungen nutzen dürfen. Oder wer auch mobil mit dem Smartphone ins Firmennetz und in Zoom-Konferenzen kommt. Rollen und Rechte, Cloud-Konnektivität und IT-Landschaft – SASE bringt sie zusammen.

Und wie ist das mit der Nachhaltigkeit?

SD WAN vereint Netz und Steuerung, Under- und Overlay in einer Box. Geräte gespart, Strom gespart, Aufwand gespart. Oder konkreter: Ein Logistik-Unternehmen mit mehr als 500 Standorten und einer Cloud-Struktur aus Public and Private Cloud hat durch SD WAN mehr als 800 Geräte eingespart – durch einen All-in-one-Router für MPLS, SD-WAN, Festnetz und Mobilfunk. Auch der Aufwand für die Wartung wurde geringer. Mehrere hundert Service-Fahrten pro Jahr entfallen. Der Energieverbrauch ist ebenfalls deutlich gesunken. MagentaBusiness Networks treiben Nachhaltigkeit in der IT und durch die IT. Und helfen im Datentakt beim Kurs auf Wachstum und Digitalisierung.

Und falls Sie sich nicht erst vorstellen müssen, CEO, CIO, CTO oder Technischer Leiter zu sein, weil Sie es schon sind – dann sollten Sie erst recht die MagentaBusiness Networks im Mediapark der Digital X ansteuern. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .



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