Magenta Fishbowl: Expertinnen und Experten diskutieren über Digitale Bildung

Nach zwei Jahren im Digitalformat fand das größte Behördentreffen Nordrhein-Westfalens, das ÖV-Symposium, am 24. August 2022 wieder als Präsenzveranstaltung statt. Unter dem Motto „Digital.Normal – Einblicke in den digitalen Behördenalltag“ trafen sich über 730 registrierte Fachexpertinnen und Experten aus der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft zum gemeinsamen Austausch.

Die Deutsche Telekom war unter anderem mit einem Informationsstand vertreten – präsentierte aber auch ein besonderes Format: eine Fishbowl-Diskussion zum Digitalpakt. Fishbowl ist eine Methode der Diskussionsführung in großen Gruppen und trägt ihren Namen nach der Sitzordnung. Diese gleicht einem Goldfischglas, um das die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer in einem Außen- und einem Innenkreis zusammensitzen und nach bestimmten Regeln miteinander diskutieren können.

Zu den geladenen Expert*innen zählten Dr. Christian Büttner (Institut für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg – IPSN / Vorstand Bündnis für Bildung), Sabine Mistler (Vorsitzende des Philologenverbandes NRW), Georg-Hilary Zander (Geschäftsführer it-netze.de) und Ulf Jasser (Deutsche Telekom AG, Geschäftsentwicklung Public). Doreen Friedrichs vom Konzernprogramm „Digitale Bildung und Schule“ der Deutschen Telekom moderierte den Talk. Gemeinsam diskutierten die Teilnehmenden über die Frage: „Wo stehen wir nach zwei Jahren Digitalpakt mit IT-Services und Betrieb an den Schulen und was ist noch zu tun?“ Die etwa 60 Gästen standen in regem Austausch und kamen am Ende zu einem gemeinsamen Fazit: „Die Nutzerinteressen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen, ist der größte Hebel für weitere Verbesserungen in punkto Digitale Bildung.“

Die Highlights der Veranstaltung können Sie hier ansehen .

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