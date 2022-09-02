Goodbye Fernbedienung, hallo Sprachsteuerung.

Das funktioniert schon seit 2019 mit Magenta TV. User*innen können ihre Befehle in die Fernbedienung, über die Magenta Zuhause App in ihr Smartphone sprechen und so das TV steuern. Oder sie nutzen den Smart Speaker der Telekom.

Erfolgreicher Service mit regelmäßiger Nutzung

Rund ein Viertel aller Kund*innen von Magenta TV nutzen die Sprachsteuerung regelmäßig. Und wer es einmal ausprobiert hat, bleibt zumeist auch dabei. „Sprache ist gekommen, um zu bleiben“, lautet eine beliebte Redewendung in Fachkreisen.

In der Beliebtheit ganz oben steht die Suche – nach dem Lieblingsschauspieler, den aktuellen Nachrichten oder kostenlosen (Kinder-) Filmen. Auch beim Umschalten oder der Programmierung einer Aufnahme schlägt Sprache die klassische Fernbedienung. Ebenso wie beim Öffnen von Apps z.B. Mediatheken, Netflix oder YouTube.

Hohe Zufriedenheit

Was vermeintlich einfach aussieht ist das Ergebnis einer technisch hochkomplexen Sprachverarbeitung. Denn jedes Kommando muss in seine Bestandteile zerlegt, einzeln verstanden und verarbeitet werden. Keine leichte Sache, vor allem bei fremdsprachlichen Filmtiteln oder nicht alltäglichen Schauspielernamen. “Dirty Dancing” und “Night on Earth” erscheinen da noch einfach, verglichen mit „Javier Bardem“ oder „Shia LaBeouf“. Neben korrekter Aussprache fordern auch Dialekte den Sprachassistenten heraus.

Das scheint uns gut gelungen zu sein, denn der Net Promoter Score (die Skala, mit der die Zufriedenheit der Kund*innen gemessen wird) ist sehr gut und liegt sogar teilweise über dem der Wettbewerber. Das macht uns stolz! Und wir arbeiten daran, die Qualität noch besser zu machen und auch, dass noch mehr Kund*innen die Sprachsteuerung entdecken und nutzen.