MagentaSport: Größtes Eishockey Liveangebot wächst weiter

Die Deutsche Telekom baut mit Blick auf den kürzlich bis 2028 verlängerten Vertrag die Zusammenarbeit mit der Deutschen Eishockeyliga (DEL) weiter aus. Allein in der DEL zeigt MagentaSport alle 460 Spiele in der Hauptrunde und den Playoffs live als Einzelspiel. In der Hauptrunde werden freitags und zu den Viertelfinal Playoffs 33 Konferenzen ausgestrahlt. Alle Spiele können mit einem MagentaSport Abo gesehen werden. Zusätzlich wird die Reichweite für die DEL durch die Telekom nochmal deutlich ausgeweitet. Mehr als 4 Mio. MagentaTV Kunden sehen zur neuen Saison jede Woche ausgewählte DEL Spiele live auf dem neuen Sportkanal „MS Sport“ (Kanalplatz 50) frei und inklusiv in allen MagentaTV Tarifen.

Die Deutsche Telekom baut mit Blick auf den kürzlich bis 2028 verlängerten Vertrag die Zusammenarbeit mit der Deutschen Eishockeyliga (DEL) weiter aus. Allein in der DEL zeigt MagentaSport alle 460 Spiele in der Hauptrunde und den Playoffs live als Einzelspiel. In der Hauptrunde werden freitags und zu den Viertelfinal Playoffs 33 Konferenzen ausgestrahlt. Alle Spiele können mit einem MagentaSport Abo gesehen werden. Zusätzlich wird die Reichweite für die DEL durch die Telekom nochmal deutlich ausgeweitet. Mehr als 4 Mio. MagentaTV Kunden sehen zur neuen Saison jede Woche ausgewählte DEL Spiele live auf dem neuen Sportkanal „MS Sport“ (Kanalplatz 50) frei und inklusiv in allen MagentaTV Tarifen.

Saisoneröffnungsspiel kostenfrei für alle bei MagentaSport

Das Saisoneröffnungsspiel am 15. September zwischen den Kölner Haien und EHC Red Bull München wird auf allen MagentaSport Plattformen kostenfrei für alle gezeigt. Darüber hinaus im Eishockey Programm bei MagentaSport: Top-Events mit den deutschen Nationalteams wie der Deutschland Cup, die U20-WM im Dezember, die Länderspiele im kommenden Frühjahr und zum Abschluss der Saison 2022/23 die Eishockey WM der Herren im Mai 2023.

Neben der umfassenden Live-Berichterstattung wird die Telekom in intensiver Zusammenarbeit mit der DEL bereits zur neuen Saison zahlreiche Innovationsprojekte starten und die mediale Präsenz und die Digitalisierung auf ein neues Level heben.

Echtzeitdaten für Spielstatistiken und Übertragungen

Die DEL hat zur neuen Saison eine Kooperation mit dem finnischen Datendienstleister Wisehockey geschlossen. Alle Spieler und der Puck werden mit einem Chip ausgestattet, so dass während der Spiele Daten in Echtzeit erfasst und weiterverarbeitet werden. Die Daten fließen in die offiziellen Spielstatistiken der DEL ein und werden sowohl für die TV-Übertragungen als auch mittelfristig für Web- und App-Anwendungen bei MagentaSport eingesetzt.

Telekom unterstützt Ausbau des Videobeweises

Die Telekom als Host-Broadcaster wird die DEL beim weiteren Ausbau des Videobeweises unterstützen. Hierzu werden im Laufe der neuen Saison neue Kamerasysteme im und über den Toren getestet, die dann nach gemeinsamer Entscheidung zur Saison 2023/24 in allen Arenen ausgerollt und für Videobeweis und TV-Übertragung genutzt werden.