Quectel bringt gemeinsam mit der Deutschen Telekom, Qualcomm und Redtea Mobile das erste Modul mit integrierter nuSIM auf den Markt

nuSIM, die integrierte SIM-Karte für das Internet der Dinge (IoT), macht die physische SIM-Karte überflüssig. Sie erfüllt die Anforderungen vieler IoT-Geräte in Bezug auf Stromverbrauch und Kosten: Die herkömmliche SIM-Funktion wird auf den Chipsatz verlagert. Der Endnutzer profitiert davon, weil er sofortige Konnektivität erhält, ohne dass zusätzlicher Aufwand am Einsatzort erforderlich ist.

Ein Schlüsselprinzip von nuSIM ist die offene Spezifikation für Interoperabilität bei der sicheren Bereitstellung von Betreiberdaten während der Modul- oder Geräteproduktion. IoT-Geräte werden in einem anschlussfertigen Zustand ausgeliefert. Die Notwendigkeit lokalisierter Versionen und Konfigurationen wird verringert, wenn sie in ihrem Einsatzmarkt ankommen.

"Wir haben das Quectel BG95-M3 LTE Cat M1/Cat NB2/EGPRS Modul entwickelt, um die Bedürfnisse nach einem Produkt mit extrem niedrigem Stromverbrauch zu erfüllen", sagt Norbert Muhrer, Präsident und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Jetzt können wir Designs ermöglichen, die eine geringere Gerätegröße, niedrigere Gesamtkosten und Einsparungen beim Stromverbrauch bieten. Für viele IoT-Anwendungen wie drahtlose POS-Systeme, Asset Tracking, Wearables, Überwachung und Smart Metering eröffnen diese Fähigkeiten erstmals Möglichkeiten für den Massenmarkt."

Entdecken Sie nuSIM auf der Digital X 2022!

Die Digital X kommt am 13. und 14. September 2022 wieder nach Köln.

nuSiM wird am 13. September um 14 Uhr im IoT Brand House, Heising & Adelmann, Friesenstraße 58, präsentiert.

Digital X ist eine der größten branchenübergreifenden Digitalisierungsinitiativen in Europa. Organisiert wird sie von der Deutschen Telekom, die mehr als 300 nationale und internationale Partner einbindet. Weitere Informationen finden Sie unter www.telekom.com/digital-x-special .

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Qualcomm LTE Modem ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.



Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und Service unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von über 4.000 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen bei Mobilfunk-, GNSS- und WiFi/BT-Modulen, Antennen und IoT-Konnektivität vor. Unser an der Shanghaier Börse notiertes Unternehmen (603236.SS) hat sich zum Ziel gesetzt, IoT weltweit voranzutreiben.

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