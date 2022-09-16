Spatenstich für Glasfasernetz in Altdorf

Bis vor wenigen Wochen war die Telekom nicht das einzige Telekommunikationsunternehmen mit Ausbauabsichten für Altdorf. Das Unternehmen lässt sich vom Wettbewerb nicht ausbremsen, sondern hält an seinen Ausbauplänen fest. „Wir kündigen den Glasfaserausbau nicht nur an, wir setzen ihn um“, bekräftigt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom anlässlich des Spatenstichs. „In Altdorf erhalten in den kommenden Monaten nahezu alle Gebäude die Chance auf einen hochmodernen Glasfaseranschluss. Und wir bauen im Open Access. Das bedeutet, auch andere Kommunikationsanbieter können unser Netz für ihre Kunden nutzen.“

Ausbau in Altdorf findet Anerkennung

Landrat Roland Bernhard würdigt das Ausbautempo der Telekom: „Im Rahmen des Kooperationsprojekts mit der Telekom freut es uns sehr, dass auch in Altdorf nun der Startschuss für den Breitbandausbau gefallen ist. Damit sind wir als Landkreis auf einem sehr guten Weg, unsere Ziele schon vorher zu erreichen. Wir haben uns die Marke gesetzt, 90 Prozent aller Privathaushalte bis 2030 und 100 Prozent der Gewerbebetriebe bis 2025 mit Glasfaseranschluss zu versorgen. In dem Tempo, in dem wir aktuell unterwegs sind, schaffen wir das früher.“ Diese Ansicht teilt auch Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragte der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS): „Wir freuen uns, dass der Ausbaupartner unseres Gigabitprogramms, die Deutsche Telekom, die Glasfaserversorgung in Altdorf übernimmt und modernste Internet-Technologie für fast alle Haushalte zur Verfügung stellt. Der eigenwirtschaftliche Ausbau leistet einen Beitrag dazu, dass wir beim regionalen Gigabitprogramm im Zeitplan bleiben.“

Zügiger Ausbau

In den kommenden Monaten wird die Telekom insgesamt über 135 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde bringen und 24 Verteilerkästen neu errichten. Bürgermeister Erwin Heller hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Ich freue mich, dass nun die Bürgerinnen und Bürger in Altdorf diese Möglichkeit erhalten.“

Das Unternehmen und die Stadtverwaltung stimmen sich bei den einzelnen Bauabschnitten eng miteinander ab. Beide Seiten bemühen sich, den Ausbau mit allen technischen Möglichkeiten gut und schnell zu bewältigen, damit die Glasfaserkabel Straßenzug für Straßenzug zügig in die Erde gebracht werden. Die Telekom baut und vermarktet das neue Glasfasernetz gleichzeitig. Sobald ein Bauabschnitt mit Glasfaser versorgt ist, werden die beauftragten Kundenanschlüsse freigeschaltet.

Für die Zukunft gut aufgestellt

Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen gleichzeitig möglich sind. Damit können sie auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren. Ein ganz wichtiger Punkt dabei: Der Glasfaser-Anschluss kommt nicht von allein ins Haus. Die Eigentümer müssen dafür ihr Einverständnis erteilen. Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, müssen die Mitarbeiter privaten Grund betreten.