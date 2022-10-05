Nachhaltigkeitstag 2022 – We Walk the Talk

Die Telekom stellt ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf vier Säulen: Klimaneutralität, vollständige Kreislaufwirtschaft, Diversität und Digitale Inklusion sowie gute Unternehmensführung als Basis. Die aktuelle geopolitische Lage und die gesellschaftlichen Herausforderungen machen die ESG-Agenda der Telekom – also die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) – umso wichtiger. Der Konzern sieht diese Herausforderungen als Chance, den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit noch stärker und schneller zu vollziehen.

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