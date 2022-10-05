"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Nachhaltigkeitstag 2022 – We Walk the Talk

1 Minute Lesezeit

Auf dem Nachhaltigkeitstag 2022 am Mittwoch, 12. Oktober, unterstreicht die Deutsche Telekom unter dem Motto „Walk the Talk“ ihre ambitionierten Ziele zur Nachhaltigkeit. Alle Vorständ*innen beleuchten das Thema Nachhaltigkeit aus ihrer individuellen Perspektive und sind sich einig: Das Thema Nachhaltigkeit hat Priorität für die Deutsche Telekom. 

Nachhaltigkeitstag 2022 – We Walk the Talk

Die Telekom stellt ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf vier Säulen: Klimaneutralität, vollständige Kreislaufwirtschaft, Diversität und Digitale Inklusion sowie gute Unternehmensführung als Basis. Die aktuelle geopolitische Lage und die gesellschaftlichen Herausforderungen machen die ESG-Agenda der Telekom – also die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) – umso wichtiger. Der Konzern sieht diese Herausforderungen als Chance, den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit noch stärker und schneller zu vollziehen.

Seien Sie dabei, um uns auf dem Weg zum weltweit führenden digitalen und nachhaltigen Telekommunikationsunternehmen zu begleiten: am Mittwoch, 12. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Livestream.

Weiterführende Inhalte

Mehr zum Thema