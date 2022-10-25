16 Millionen Erwerbstätige gehen bis 2035 in Rente. Der Fachkräftemangel wird zur kritischen Herausforderung für die Wirtschaft. Rund 65 Prozent der heutigen Grundschulkinder sollen einmal in Berufen arbeiten, die es derzeit so noch gar nicht gibt. Und vielleicht werden sie das in einer virtuellen Welt tun, die gerade erst am Anfang steht: dem Metaverse.

Neue Jobs, neue Arbeits- und Geschäftsmodelle, innovative Technologien: Das NewWork-Magazin zeigt in der Ausgabe „Von heute auf morgen“, wie sich unser Arbeitsmarkt verändern wird und diskutiert welche kulturellen und technologischen Treiber unsere Jobs von morgen prägen. Sie beleuchtet Veränderungsbereitschaft und Kündigungswillen von Arbeitnehmer*innen. Und beschäftigt sich mit Perspektivwechseln in der Führung sowie durch neue Arbeitsmodelle.

Über das Magazin

Das NewWork-Magazin der Telekom beleuchtet in mehreren monothematisch ausgerichteten Ausgaben pro Jahr den Wandel der Arbeitswelt. Und sucht die Diskussion mit den Mitarbeitenden zu technologischen, organisatorischen sowie kulturellen Trends und Veränderungen – innerhalb des Unternehmens sowie am externen Berufs- und Arbeitsmarkt. Ein starker Fokus liegt jeweils auf den Auswirkungen und Erfordernissen neuer Technologien, Prozesse und Entwicklungen auf den Menschen.