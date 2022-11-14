Break New Ground
Break New Ground am 22. November 2022 von 11:00 bis 21:00 Uhr (MEZ) in Bonn. Dieses Mal dreht sich alles rund um die Themen XR und Metaverse.
Break New Ground am 22. November 2022 von 11:00 bis 21:00 Uhr (MEZ) in Bonn. Dieses Mal dreht sich alles rund um die Themen XR und Metaverse.
Willkommen, zu "Break New Ground", der neuen Innovationskonferenz, die von Group Partnering & Devices und dem Tech-Inkubator Hubraum der Deutschen Telekom veranstaltet wird. Bei Break New Ground erkunden wir verschiedene Perspektiven rund um neue, zukunftsweisende Themen und bieten einen Raum für Innovationsbegeisterte, Vordenker und Startups, um sich über Geschäftsmöglichkeiten auszutauschen und neue Partner zu treffen.
Dieses Mal dreht sich alles um XR und das Metaverse.
Genau wie beim "Cyberspace" im Jahr 1996 haben wir keine allgemeingültige Definition dafür, was "Metaverse" bedeutet oder wohin es uns genau führen wird. Wir wissen jedoch, dass das Metaverse ein ebenso wichtiges Konzept wie das Internet sein wird und dass es in den nächsten Jahren einen tiefgreifenden Einfluss auf Unternehmen und Verbraucher haben wird. Die XR-Technologien haben sich kontinuierlich weiterentwickelt, um die für die Bereitstellung innovativer Metaverse-Erlebnisse erforderliche Unterstützung zu bieten.
Wir freuen uns, mit unseren interessantesten Partnern neue Wege zu beschreiten, um die neuesten Technologien und sinnvolle Anwendungsfälle, die sie ermöglichen, vorzustellen.
Lassen Sie uns gemeinsam Innovationen vorantreiben.
Ein Marktplatz mit rund 20 namhaften Ausstellern wie Meta, Microsoft und Spree Interactive. Zaubar präsentiert virtuelle Einblicke in die BVB-Spielerkabine. BMW und Auto BILD laden zu einer virtuellen Probefahrt ein. Am Nachmittag präsentieren sich Startups aus dem hubraum und dem Snapdragon Spaces Programm von Qualcomm.