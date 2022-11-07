Deutschland Cup und WM-Quali kostenlos bei MagentaSport

Die Spiele stehen kostenfrei über das TV-Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über die MagentaSport-App für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung.

Top-Eishockey: Deutschland Cup ab 10. November exklusiv

Am 10. November startet in Krefeld der Deutschland Cup mit vier Top-Eishockey-National-Teams. Die deutsche Auswahl empfängt als Gastgeber und Cup-Verteidiger die Slowakei, Dänemark und Cup-Debütant Österreich. MagentaSport überträgt die 33. Auflage des Turniers vom Donnerstag bis zum Sonntag, 13. November exklusiv. Gespielt wird im Modus jeder gegen jeden, das Team mit den meisten Punkten gewinnt den Deutschland Cup.

Top-Basketball: Deutschland braucht noch einen Sieg fürs WM-Ticket

Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft kann am 11. November vorzeitig das WM-Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen lösen. Voraussetzung ist noch ein Sieg. Am Freitag spielt Deutschland gegen den punktgleichen Gruppen-Zweiten Finnland. Drei Tage später muss die deutsche Auswahl in Slowenien bestehen. Per Günther wird nach seinen Auftritten bei der Europameisterschaft wieder als Experte für MagentaSport dabei sein. Die WM 2023 läuft ebenso live bei MagentaSport.

Der Deutschland Cup und die WM-Qualifikation bei MagentaSport in der Übersicht:

Donnerstag, 10. November 2022 (Deutschland Cup)

Ab 16.00 Uhr: Österreich – Slowakei

Ab 19.30 Uhr: Deutschland – Dänemark

Freitag, 11. November 2022 (WM-Qualifikation)

Ab 18.30 Uhr: Deutschland-Finnland



Samstag, 12. November 2022 (Deutschland Cup)

Ab 13.45 Uhr: Slowakei – Dänemark

Ab 17.15 Uhr: Deutschland – Österreich



Sonntag, 13. November 2022 (Deutschland Cup)

Ab 10.45 Uhr: Dänemark – Österreich

Ab 14.15 Uhr: Deutschland – Slowakei

Montag, 14. November 2022 (WM-Qualifikation)

Ab 17.45 Uhr: Slowenien-Deutschland