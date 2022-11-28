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Neuland betreten: Das Metaverse lässt grüßen

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XR-Lösungen für die Ära, in der Internet und Wirklichkeit als „Metaversum“ verschmelzen:  Auf der Innovationskonferenz "Break New Ground" zeigten Partner der Telekom und Start-ups, was sie im Köcher haben. Unsere Fotoshow zeigt die Highlights.

Neuland betreten: Das Metaverse lässt grüßen
Auf der Bühne: Mit Künstlicher Intelligenz (KI),  Augmented Reality und spontanen Zurufen aus dem Publikum sorgte Zaubar für erstaunte Gesichter. Die KI kreierte beim Stichwort "Lieblingsteppich" dieses Muster auf dem virtuellen Bühnenboden - Moderatorin Lisa Neunkirchen nahm darauf Platz.   

Mal eben mit Freunden, die weit weg sind, gemeinsam durchs Museum spazieren? Oder in ein Live-Konzert eintauchen? Anderen am digitalen Zwilling einer Fabrikhalle zeigen, wie die Maschinen funktionieren? Was wird das Metaverse alles ermöglichen? Genau wie beim "Cyberspace" im Jahr 1996 gibt es keine allgemeine Definition dafür. Unbekannt ist zudem, wohin es genau führt. Fest steht: Das Metaverse wird ein ebenso wichtiges Konzept wie das Internet sein. Es wird in den nächsten Jahren Unternehmen und Verbraucher beeinflussen. Die so genannten "XR-Technologien" haben sich weiterentwickelt, um Metaverse-Erlebnisse zu unterstützen. XR ist ein Sammelbegriff, unter anderem für Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR). Ersteres ergänzt die Wirklichkeit, wahrgenommen durch eine spezielle Brille oder ein Handy, durch zusätzliche Bilder, Videos, Grafiken und Texte. Virtual Reality lässt uns in eine komplett andere, computergeschaffene Welt eintauchen. Für beides bot "Break New Ground" Beispiele - und mehr.   

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Technologie & Innovation KI