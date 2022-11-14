Toni und Felix Kroos kommentieren drei Spiele in der „WM Reaction Show“ bei MagentaTV.

Innovative Einbindung der Kroos-Brüder bei MagentaTV zur WM 2022: In ihrem Podcast „Einfach mal Luppen“ sprechen der fünffache Champions League-Sieger sowie Weltmeister Toni Kroos und sein Bruder Felix jeden Mittwoch über Fußballthemen, ihr Privatleben, ihre Karrieren und geben einzigartige Einblicke in die Welt des Profifußballs. Zur WM starten die Fußballbrüder jetzt mit ihrem erfolgreichen Podcast als TV-Format. Im Rahmen der WM Reaction Show werden Toni und Felix Kroos auf Fußball.TV3 bei MagentaTV zur FIFA WM 2022 live die Halbfinalspiele und das Finale kommentieren. Darüber hinaus wird Toni Kroos zum Spiel Deutschland gegen Spanien im WM-Studio bei Moderator Johannes B. Kerner am 27. November seine Expertisen abgeben. Ein weiterer Einsatz als Gesprächsgast bei MagentaTV ist außerdem geplant.

Nur bei MagentaTV: WM Reaction Show mit den Gurk- und Kroos-Brüdern

Auf drei Kanälen zeigt MagentaTV als einziger Anbieter in Deutschland nicht nur alle Spiele, sondern bietet spezielle Übertragungen mit Taktik-Kommentar, eine Konferenz bei Parallelspielen sowie die WM Reaction Show. Hier kommentieren die beiden Fußballinfluencer Pascal und Marcel Gurk gemeinsam mit Gästen ausgewählte WM-Spiele und interagieren dabei mit der Community via TikTok. Das Live-Spiel und die Gurk-Brüder sind dabei im Split-Screen zu sehen. Gäste werden unter anderem sein: „Reichweiten-König“ gamerBrother, der „King of international Football“ ViscaBarca, Bundesligaprofi Timo Baumgartl, Tik-Tok-Star „Diyar“ und Schiri-Influencer „Qualle“. Für die beiden Halbfinalspiele und das Finale übernehmen die Kroos-Brüder die Reaction Show.