Wie sieht die Zukunft der Kommunikation aus?

Hier setzt die Studie „Next Communication“ an und arbeitet ein neues Verständnis für Kommunikation heraus. Dabei verbindet sie unterschiedliche Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis. Befragt wurden dafür im Auftrag der Deutschen Telekom über 250 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Unternehmenskommunikation, PR, Marketing und Markenmanagement in der DACH-Region.

Welche Trends formen die Kommunikation von morgen? Welche Prinzipien werden zu Erfolgsfaktoren? Welche Formen der Zusammenarbeit im Unternehmen schaffen ein wirkungsvolles Umfeld? Diese und weitere Fragen haben die Strategieberatung zehnvier research&strategy (Zürich) gemeinsam mit den Scion Research Labs (München) im Auftrag der Deutschen Telekom untersucht. Die Ergebnisse werden in der Studie „Next Communication“ vorgestellt. Die Studie wurde unter der wissenschaftlichen Begleitung von Prof. Dr. Christian Blümelhuber (Universität der Künste Berlin) und Prof. Dr. Andrea Giuffredi-Kähr (Universität Zürich) realisiert.

Unsere Themenblöcke

Trends und Themen: Aktuelle und künftige Entwicklungen mit Bedeutung für die Kommunikation von Unternehmen. Prinzipien und Praktiken: Anforderungen an künftig erfolgreiche Kommunikation. Organisation und Zusammenarbeit: Strukturen und personelle, kulturelle und strategisch-politische Aspekte der Organisation von Kommunikation.

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