Wir, gemeinsam #GegenHassImNetz

Nicht still sein, weiterklicken und wegsehen – dafür engagiert sich das Trio jeden Tag ganz individuell. Denn wenn es um Hass im Netz geht, werden die wenigsten Nutzer*innen aktiv, sodass Kommentarspalten regelrecht Schauplatz von Hasskommentaren, Diskriminierung und Beleidigungen werden. Darum liegt es an jedem und jeder Einzelnen, aktiv und gemeinsam laut #GegenHassImNetz zu werden.

Früher Rapper, heute DoppelEinhorn

Eike aka EstA teilte als Rapper vor allem aus. Heute teilt er in Schulklassen seine Erfahrung mit Mobbing und Hass im Netz. Mit seiner Initiative DoppelEinhorn sensibilisiert er Schüler*innen in Workshops für einen fairen Umgang im Netz. Denn Hass hinterlässt bei Betroffenen Spuren und sollte keinen Platz im Netz finden.

Video Eike

Hass hat nie etwas mit dem Menschen selbst zu tun

Sarah wurde von Mobbern als Flachland, hässlich oder dumm betitelt – dass diese Beschimpfungen sie nicht definieren, hat sie mithilfe von Freunden, Familie & ihrer Community auf Social Media erkannt. Daraufhin gründete sie die Initiative #bloggergegenmobber, damit niemand die gleichen Erfahrungen wie Sarah machen muss. Seitdem setzt sie sich gemeinsam mit ihrer Community für ein Netz ohne Hass ein.

Video Sarah

71 Jahre – 0 Toleranz!

Wenn es um Hass im Netz geht, wechselt Juliane in den Kämpfermodus – und das mit 71 Jahren. Was ein Shitstorm ist, lernte Juliane, als eine bekannte Fernsehpersönlichkeit Opfer eines solchen wurde. Seitdem setzt sie sich gemeinsam mit der Initiative ichbinhier e.V. für einen fairen Umgang im digitalen Raum ein.

Video Juliane

Wenn Liebe laut ist, hat Hass keine Chance

Nur gemeinsam können wir lauter als der Hass im Netz sein, indem wir z. B. Hasskommentare und die Profile von Angreifenden melden sowie Betroffenen beistehen. Lasst uns gemeinsam mit Sarah, Juliane und Eike einen digitalen Raum schaffen, wo Liebe lauter als Hass ist.