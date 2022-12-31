Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL): Geschichte und Transformation

Um den Kernbereich der Lehre und Forschung der HfTL auch in Zukunft - nicht nur - für die Deutsche Telekom zu sichern und neue Impulse durch gemeinsame Kompetenznutzung zu setzen, werden im Rahmen einer mit dem Freistaat Sachsen und der staatlichen Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) getroffenen Kooperation seit dem Jahr 2018 in der von der Deutschen Telekom gestifteten Fakultät „Digitale Transformation“ an der HTWK Leipzig zwei Bachelor- und ein Masterstudiengang in den Bereichen Engineering Informations- und Kommunikationstechnik und Engineering Telekommunikationsinformatik angeboten.

Dieser Schritt löst zudem die Konflikte auf, die sich aus der Trägerschaft eines international tätigen Unternehmens mit allen Anforderungen an die durchgängige Steuerung in alle Einheiten und der Freiheit von Forschung und Lehre an einer Hochschule ergaben.

In 70 Jahren bot die HfTL ihren akkreditierten Studiengängen Kommunikations- und Medieninformatik, Angewandte Informatik, Wirtschaftsinformatik sowie Informations- und Kommunikationstechnik Studierenden ein modernes und praxisbezogenes Studium. Die technische Ausstattung der Hochschule, kurze Wege auf dem Campus und eine intensive Betreuung durch Professoren, Dozenten und Laboringenieure sicherten ein sehr gutes Lernumfeld.

Kontakt Auch in Zukunft wird ein Informationsservice – insbesondere zum Archiv der HfTL – sicher gestellt. Bitte senden Sie Ihre Fragen per E-Mail . Postalische Anfragen richten Sie bitte an DTAG-HFTL, Brandenburger Straße 11, 04103 Leipzig.