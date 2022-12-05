Landkreis Böblingen: Meilensteine beim Glasfaser-Ausbau geschafft

„Wir hatten uns für dieses Jahr ehrgeizige Ziele gesteckt. Und wir haben geliefert. Mit unserem Ausbau haben wir in diesem Jahr für rund 19.000 Haushalte und Unternehmen im Landkreis Böblingen die Möglichkeit geschaffen, einen modernen Glasfaseranschluss der Telekom zu nutzen“, sagt Walter Goldenits, Technik-Chef der Telekom Deutschland. „Das beweist einmal mehr: Wir sind der verlässliche Partner beim Glasfaserausbau.“ Im kommenden Jahr setzt das Unternehmen seinen Eigenausbau in mindestens 10 Kommunen fort. „Die Verlegung in Mindertiefe ist ein wichtiger Baustein, um das hohe Tempo weiterhin aufrecht erhalten zu können“, betont Goldenits. Die Qualität im Telekom-Netz kommt auch den Kunden anderer Kommunikationsanbieter zugute. Diese Unternehmen haben Verträge mit der Telekom geschlossen, um das Netz für ihre Kunden zu nutzen.

Das Etappenziel fest im Blick

Landrat Roland Bernhard freut sich über den beschleunigten Ausbau: „Dank der Ausbauaktivitäten in unserem Landkreis schaffen wir es, zügig und Stück für Stück Glasfaseranbindungen in die Fläche zu bringen. Wir verbessern nicht nur die Anbindung der Privathaushalte, sondern stärken auch die Wirtschaft im Kreis. Der Landkreis Böblingen ist aktuell Ausbau-Spitzenreiter in der Region Stuttgart und wird sein Ziel, 50 Prozent der Haushalte bis 2025 mit Glasfaser anbinden zu können, voraussichtlich schon 2 Jahre früher, also im kommenden Jahr 2023 erreichen.“

Auch in den Gewerbegebieten geht der Ausbau im kommenden Jahr weiter. 21 der 34 Gewerbegebiete im Landkreis hat die Telekom bereits mit Glasfaser versorgt. Im kommenden Jahr kommen je ein weiteres in Magstadt und Schönaich hinzu. In Ehningen wird die Telekom sogar zwei Gewerbegebiete neu mit Glasfaser erschließen.

„Unser Ankerpartner Telekom ist aktuell der Haupttreiber im Glasfaserausbau im Landkreis Böblingen und hat dem Landkreis zur Spitzenposition in der Region verholfen. Seit dem Start der Kooperation im Jahr 2019 hat sich die Telekom in der gesamten Region als verlässlicher Partner erwiesen und alle angekündigten Bauvorhaben umgesetzt“, sagt der Breitbandbeauftragte der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) Hans-Jürgen Bahde.

Mobilfunkversorgung weiter verbessert

Bei der Einführung des neuen 5G-Mobilfunkstandards hat die Telekom ein hohes Tempo vorgelegt: Von den derzeit 141 Mobilfunkstandorten im Landkreis Böblingen sind 108 bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Damit können über 90 Prozent der Haushalte superschnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, um auch große Datenmengen mobil senden und empfangen zu können. Für die kommenden Jahre plant die Telekom über 20 Standorte neu zu errichten und an weiteren Bestandsstandorten die neueste Antennentechnik zu ergänzen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei der Umsetzung ist die Telekom jedoch auf die proaktive Unterstützung durch die Kommunen bei der Standortsuche angewiesen. Besonders erfreulich: Mit der Inbetriebnahme unserer Technik am Standort in Waldenbuch hat die Telekom ein Funkloch geschlossen. Ein weiterer Standort in Sindelfingen verdichtet unser Bestandsnetz und optimiert die Versorgung im Innenstadtbereich. Auch in diesem Jahr liegt das Mobilfunknetz der Telekom in allen führenden Tests vorn und wurde als das beste Mobilfunknetz in Deutschland (z. B. connect Heft 1/2023, Chip Heft 1/2023) ausgezeichnet.

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen, bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben. Über 99 Prozent der Bevölkerung können Mobilfunk über 4G/LTE nutzen. Für rund 95 Prozent der Haushalte in der Metropolregion bietet die Telekom bereits 5G.

Am Gigabitprogramm beteiligen sich aktuell 175 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen.