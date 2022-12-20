Landkreis Göppingen: Sechs Kommunen haben schon Glasfaser von der Telekom

„Wir hatten uns für dieses Jahr ehrgeizige Ziele gesteckt. Und wir haben geliefert. Mit unserem Ausbau haben wir in diesem Jahr für rund 5.500 Haushalte und Unternehmen im Landkreis Göppingen die Möglichkeit geschaffen, einen modernen Glasfaseranschluss der Telekom zu nutzen“, sagt Walter Goldenits, Technik-Chef der Telekom Deutschland. „Das beweist einmal mehr: Wir sind der verlässliche Partner beim Glasfaserausbau.“ Im kommenden Jahr setzt das Unternehmen seinen Eigenausbau in mindestens 3 Kommunen für rund 8.000 Haushalte und Unternehmen im Landkreis fort. „Die Verlegung in Mindertiefe ist ein wichtiger Baustein, um das hohe Tempo weiterhin aufrecht erhalten zu können“, betont Goldenits. Die Qualität im Telekom-Netz kommt auch den Kunden anderer Kommunikationsanbieter zugute. Diese Unternehmen haben Verträge mit der Telekom geschlossen, um das Netz für ihre Kunden zu nutzen.

Das Etappenziel fest im Blick

„Die Kreispolitik sowie die Vertreter der Städte und Gemeinden freuen sich über den erfolgten und für die nächsten Jahre weiter geplanten Ausbau im Landkreis Göppingen. In der Kooperation mit der Gigabit Region Stuttgart und der Telekom kann die für unseren Standort wichtige Breitbandversorgung vorangetrieben werden“, sagt Landrat Edgar Wolff, Vorsitzender des Zweckverbands Gigabit Landkreis Göppingen.

„Unser Ankerpartner Telekom ist mittlerweile der Haupttreiber im Glasfaserausbau im Landkreis Göppingen. Seit dem Start der Kooperation im Jahr 2019 geht der Glasfaser-Zuwachs im Kreis ganz überwiegend auf das Konto des Gigabitprogramms, beim eigenwirtschaftlichen wie auch beim geförderten Ausbau. Als einziges Unternehmen baut die Telekom derzeit ländliche und urbane Räume aus“, sagt der Breitbandbeauftragte der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) Hans-Jürgen Bahde.

Mobilfunkversorgung weiter verbessert

Auch bei der Einführung des neuen 5G-Mobilfunkstandards hat die Telekom ein hohes Tempo vorgelegt: Von den derzeit 103 Mobilfunkstandorten im Landkreis Göppingen sind über die Hälfte bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Damit können über 80 Prozent der Haushalte superschnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, um auch große Datenmengen mobil senden und empfangen zu können. Für die kommenden Jahre plant die Telekom für den Landkreis, über 10 Standorte neu zu errichten und an weiteren Bestandsstandorten die neueste Antennentechnik zu ergänzen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei der Umsetzung ist die Telekom jedoch auf die proaktive Unterstützung durch die Kommunen bei der Standortsuche angewiesen. Besonders erfreulich: Mit der Inbetriebnahme des neuen Standorts in Uhingen wird die Versorgung im dortigen Industriegebiet sowie auf dem vorbeiführenden Bahnstreckenabschnitt spürbar verbessert. Ein weiterer Neubaustandort verdichtet unser Bestandsnetz in der Göppinger City und erhöht die Verfügbarkeit, Bandbreite und Kapazität für unsere Kunden. Auch in diesem Jahr liegt das Mobilfunknetz der Telekom in allen führenden Tests vorn und wurde als das beste Mobilfunknetz in Deutschland (z. B. connect Heft 1/2023, Chip Heft 1/2023) ausgezeichnet.

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 175 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.

Die Rahmenvereinbarung mit der Telekom sieht zudem vor, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. In deren Mobilfunknetz können bereits knapp 95 Prozent aller Haushalte 5G nutzen und über 99 Prozent der Bevölkerung 4G/LTE. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen.

In der Region Stuttgart sind weitere Unternehmen im Glasfaserausbau aktiv.

