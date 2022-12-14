Landkreis Ludwigsburg: Größter Zuwachs an neuen Glasfaseranschlüssen in der Region

„Wir hatten uns für dieses Jahr ehrgeizige Ziele gesteckt. Und wir haben geliefert. Mit unserem Ausbau haben wir für über 33.000 Haushalte und Unternehmen in diesem Jahr neu die Möglichkeit geschaffen, einen Glasfaseranschluss der Telekom zu nutzen“, sagt Walter Goldenits, Technik-Chef der Telekom Deutschland. „Das beweist einmal mehr: Wir sind der verlässliche Partner beim Glasfaserausbau.“ Im kommenden Jahr setzt das Unternehmen seinen Eigenausbau in mindestens 16 Kommunen fort. „Alternative Verlegemethoden sind ein wichtiger Baustein, um das hohe Tempo weiterhin aufrecht erhalten zu können“, betont Goldenits. Die Qualität im Telekom-Netz kommt auch den Kunden anderer Kommunikationsanbieter zugute. Diese Unternehmen haben Verträge mit der Telekom geschlossen, um das Netz für ihre Kunden zu nutzen.

Das Etappenziel fest im Blick

„Das Tempo der Deutschen Telekom war hoch und wird noch gesteigert. Insgesamt über 56.000 Anschlüsse wurden zwischen 2019 und 2022 gebaut. Nach aktuellen Planungen werden wir unser gestecktes Ausbauziel, bis 2025 insgesamt 50 Prozent der Haushalte im Landkreis Ludwigsburg mit Glasfaser zu versorgen, voraussichtlich schon bis Ende 2023 erreichen“, sagt der Vorsitzende des Zweckverbands Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) Landrat Dietmar Allgaier.

Auch in den Gewerbegebieten geht der Ausbau im kommenden Jahr weiter. 44 der 77 Gewerbegebiete im Landkreis hat die Telekom bereits mit Glasfaser versorgt. Im kommenden Jahr kommen je ein weiteres in Eberdingen, Ingersheim, Marbach am Neckar und Tamm hinzu. In Hemmingen wird die Telekom sogar zwei Gewerbegebiete neu mit Glasfaser erschließen.

„Unser Ankerpartner Telekom ist der Haupttreiber beim Glasfaserausbau im Landkreis Ludwigsburg und hat im vergangenen Jahr für den stärksten Zuwachs aller Landkreise in der Region Stuttgart gesorgt. Als einziges Unternehmen baut die Telekom im Landkreis derzeit ländliche und urbane Räume aus. Sie hat sich in der gesamten Region als verlässlicher Partner erwiesen und alle angekündigten Bauvorhaben umgesetzt“, sagt der Breitbandbeauftragte der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) Hans-Jürgen Bahde.

Mobilfunkversorgung weiter verbessert

Bei der Einführung des neuen 5G-Mobilfunkstandards hat die Telekom ein hohes Tempo vorgelegt: Von den derzeit 162 Mobilfunkstandorten im Landkreis sind 102 bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Damit können über 95 Prozent der Haushalte superschnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, um auch große Datenmengen mobil senden und empfangen zu können. Für die kommenden Jahre plant die Telekom über 10 Standorte neu zu errichten und an weiteren Bestandsstandorten die neueste Antennentechnik zu ergänzen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei der Umsetzung ist die Telekom jedoch auf die proaktive Unterstützung durch die Kommunen bei der Standortsuche angewiesen. Besonders erfreulich: Mit der Inbetriebnahme des neuen Standorts bei Steinheim an der Murr-Höpfigheim wird die Versorgung des Ortsbereiches sowie auf dem Streckenabschnitt der BAB A81 spürbar verbessert. Ein weiterer Neubaustandort im Gemarkungsbereich Ditzingen zwischen den Ortsteilen Schöckingen und Hirschlanden schließt ein Funkloch.

Die Qualität des Telekom-Mobilfunknetzes haben führende Fachzeitschriften in ihren Tests in diesem Jahr erneut bestätigt (z. B. connect Heft 1/2023, Chip Heft 1/2023).

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen, bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben. Über 99 Prozent der Bevölkerung können Mobilfunk über 4G/LTE nutzen. Für rund 95 Prozent der Haushalte in der Metropolregion bietet die Telekom bereits 5G.

Am Gigabitprogramm beteiligen sich aktuell 175 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen.

