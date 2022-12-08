MagentaSport: Mehr Live-Sport zu Weihnachten geht nicht

MagentaSport feiert "All you need for Christmas is LIVE": Vom 11. Dezember bis zum 8. Januar stehen rund 200 Live-Events im Eishockey und Basketball auf dem Programm – mehr Live-Sport rund um Weihnachten geht nicht. Darunter die 47. IIHF U-20- Junioren Eishockey-Weltmeisterschaft 2023, die zum dritten Mal in Folge in Kanada ausgetragen wird. Vom 26. Dezember bis zum 6. Januar spielen die deutschen Nachwuchsstars von Cheftrainer Tobias Abstreiter in Halifax und Moncton um den Titel. Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft ist am 27. Dezember gegen Schweden. In der deutschen Gruppe A sind auch der amtierende U-20 Weltmeister Kanada, Österreich und Tschechien vertreten. In der Gruppe B spielen Finnland, Lettland, Schweiz, Slowakei und die USA. MagentaSport zeigt die deutschen Spiele und die k.O.-Runde live und kostenfrei für alle.

Neben der U20 WM ist bei MagentaSport unter anderem das Highlight FC Bayern Basketball gegen Real Madrid in der Turkish Airlines EuroLeague (13.12.) zu sehen. MagentaSport zeigt dieses Spiel kostenfrei für alle. Das gilt auch für den Auftritt von ALBA Berlin in der EuroLeague gegen Maccabi (22.12.). Auch im Programm: das rheinische Derby in der DEL mit den Kölner Haien gegen die Düsseldorfer EG am 17. Dezember. Und viele weitere Top-Events…

Das ist MagentaSport: Überall erstklassigen Sport sehen können

Das Angebot von MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar. Die Inhalte stehen Kunden bei MagentaTV, über die MagentaSport Apps für Smart TV, Streamingdienste, Tablet, Smartphone sowie auf magentasport.de zur Verfügung. MagentaSport ist für Telekom Kunden für 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und 9,95 Euro im Monatsabo erhältlich. Kunden ohne Telekom Vertrag zahlen jeweils 9,95 Euro bzw. 16,95 Euro monatlich.