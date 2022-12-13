Telekom fördert Digitale Bildung: 5 Jahre Pacemaker-Initiative in Düsseldorf

Insgesamt 24 weiterführende Schulen in Düsseldorf haben bereits seit 2018 gemeinsam mit der Pacemaker Initiative eine zeitgemäßen Lehr- und Lernkultur entwickelt, die auf die zunehmend digitalisierte Arbeitswelt vorbereitet. Gerade wurde der fünfte Jahrgang, der das Programm durchlaufen hat, verabschiedet. Die gemeinnützige Pacemaker Initiative unterstützt Schulen und weitere Bildungsinstitutionen dabei, digitales Lernen und Lehren zu gestalten. Und das gemeinschaftlich, zukunftsgerichtet und chancengerecht.

Stefanie Kreusel, Konzernbeauftragte Digitale Bildung und Schule stellt den Nutzen für die Telekom in den Vordergrund: „Für uns war es eine ganz spannende und wichtige Erfahrung zu erleben, wie die Schulen ganz praktisch mit den Herausforderungen der Digitalisierung umgehen und das ganzheitlich. Von den Schüler*Innen über das Lehrpersonal bis zur Verwaltung sind ja alle Stakeholder betroffen. Als übergeordnetes Ziel setzt sich die Initiative für Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit ein und leistet einen hervorragenden Beitrag für einen Kompetenzerwerb von Schüler:innen im Sinne des „K21-Modells - Kompetenzen für das 21. Jahrhundert”, und wir Telekom sind # dabei.“

Pacemaker ist eine Initiative von EDUCATION Y in Kooperation mit Teach First Deutschland. Pacemaker Düsseldorf wurde ermöglicht durch die Unterstützung der IHK Düsseldorf, Stadtwerke Düsseldorf, Deutschen Telekom AG, Provinzial Rheinland, Klüh Service Management GmbH und der Stadt Düsseldorf. Ehemalige Förderpartner sind der Flughafen Düsseldorf sowie die Stadtsparkasse Düsseldorf.

