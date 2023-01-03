3. Liga startet bei MagentaSport aus der WM-Pause

Der 3. Liga Sechste TSV 1860 München sorgt mit der Verpflichtung von Raphael Holzhauser für die bemerkenswerteste Personalie. „Sechzig kann den Aufstieg noch schaffen und Holzhauser wird ihnen wirklich helfen“, sagt MagentaSport-Experte Rudi Bommer vor dem Auftaktspiel der Löwen bei der Heim-Macht Mannheim. Erster Aufstiegskandidat ist auch für Bommer: Neuling Elversberg mit 10 Punkten Vorsprung auf den Dritten. „Da muss schon sehr viel schieflaufen, so geschlossen wie diese Mannschaft auftritt.“ Nächster Aufstiegscheck: am Samstag beim Dritten in Wiesbaden. Ganz oben wurde eigentlich Dresden (Sonntag gegen Meppen, ab 12.45 Uhr live) erwartet. „Vergleichbar mit der deutschen Nationalmannschaft: Dresden ist zu statisch, zu leicht ausrechenbar“, moniert Rudi Bommer, der zudem findet: „Dynamo ist für mich keine Spitzenmannschaft.“

Der Start der 3. Liga bei MagentaSport in der Übersicht

Start 3. Liga – 18. Spieltag alle Spiele live

Freitag, 13.01.2023

Ab 18:30 Uhr: FSV Zwickau – VfB Oldenburg Samstag, 14.01.2023

Ab 13:45 Uhr live in der Konferenz oder als Einzelspiel: SV Wehen Wiesbaden – SV Elversberg, VfL Osnabrück – FC Viktoria Köln, SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München, RW Essen – Hallescher FC, 1. FC Saarbrücken – MSV Duisburg, SC Freiburg II – SC Verl

Sonntag, 15.01.2023

Ab 12:45 Uhr: Dynamo Dresden – SV Meppen

Ab 13:45 Uhr: SpVgg Bayreuth – Borussia Dortmund II

Montag, 16.01.2023

Ab 18:45 Uhr: FC Ingolstadt – Erzgebirge Aue

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