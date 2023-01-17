Spatenstich für Glasfaserausbau in Möglingen

Das Ausbaugebiet umfasst rund 5.200 Haushalte, die nun die Möglichkeit auf superschnelle Internetanschlüsse erhalten. Auch die Hanfbachschule und die Grundschule im Löscher werden an das Glasfasernetz angeschlossen.

„Die Telekom baut und vermarktet das neue Glasfasernetz gleichzeitig. Sobald ein Straßenzug mit Glasfaser versorgt ist, werden die beauftragten Kundenanschlüsse freigeschaltet“, sagt Sebastian Kohl, Projektleiter für den Glasfaserausbau im Landkreis Ludwigsburg, anlässlich des Spatenstichs am Bürgerhaus. „Dabei bauen wir im Open Access: Unser Netz steht auch für andere Inhalteanbieter offen, deshalb können auch Kundinnen und Kunden von der höheren Geschwindigkeit profitieren, die nicht bei der Telekom sind. Ob eine entsprechende Vereinbarung vorliegt, kann beim jeweiligen Anbieter abgefragt werden.“ Das Unternehmen stimmt die einzelnen Bauabschnitte eng mit der Gemeinde ab. Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind für alle Beteiligten oberstes Gebot.

Vorteile für die Gemeinde

Bürgermeisterin Rebecca Schwaderer hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die alle heutigen und alle zukünftigen Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist heute genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom und Wasser. Ich freue mich, dass es nun auch bei uns mit dem Ausbau losgeht.“

Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen gleichzeitig möglich sind. Nutzerinnen und Nutzer können auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren.

Umsetzung der Rahmenvereinbarung macht Fortschritte

„Wir freuen uns, dass der Ankerpartner unseres Gigabitprogramms, die Deutsche Telekom, den Ausbau in Möglingen übernommen hat. Der Ausbau ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur flächendeckenden Glasfaserversorgung in der Region und leistet einen Beitrag dazu, dass wir die höchste Ausbaugeschwindigkeit in ganz Deutschland beibehalten und beim regionalen Gigabitprogramm im Zeitplan bleiben“, erklärt Matthias Gauger, Leiter Technik der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS). Denn bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.