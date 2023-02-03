Winterpause beendet: MagentaSport startet am 3. Februar in die Frauen-Bundesliga

Fußball-Fans können sich erneut auf erstklassige Spiele sowie Highlights, Features und Interviews freuen. In der laufenden Saison verzeichnete die Frauen-Bundesliga schon Ende November eine höhere Zuschauerzahl in den Stadien als in der kompletten Vorsaison und erzielt bei MagentaSport Top-Quoten.

Am Samstag, 4. Februar, stehen sich die bislang stark aufspielenden Frauen des SC Freiburg und des amtierenden Meisters VfL Wolfsburg gegenüber (ab 13.45 Uhr). Für MagentaSport-Expertin Kathrin Lehmann müssen die Wolfsburgerinnen liefern: „Wenn man mit diesem Team nicht Deutscher Meister wird, dann muss man Tommy Stroot sehr viele Fragen stellen“, betont Lehmann im FFBL-Talk, in dem sich MagentaSport regelmäßig mit den wichtigsten Themen und Köpfen des Frauenfußballs beschäftigt. Der Liga-Zweite FC Bayern München bestreitet am Sonntag, 5. Februar (ab 12.45 Uhr) , bei Turbine Potsdam sein erstes Bundesligaspiel in diesem Jahr. Neben den Bayern werden am Sonntag auch die TSG Hoffenheim (ab 12.45 Uhr), der SV Meppen und Bayer 04 Leverkusen (beide ab 15.45 Uhr) zu Hause ihr erstes Bundesliga-Spiel im Jahr 2023 austragen.

Die Übertragungszeiten von MagentaSport in der Übersicht

Freitag, 3. Februar :

Ab 19 Uhr: SGS Essen-1.FC Köln

Samstag, 4. Februar :

Ab 13.45 Uhr: SC Freiburg-VfL Wolfsburg

Sonntag, 5. Februar :

Ab 12.45 Uhr: Turbine Potsdam-Bayern-München, TSG Hoffenheim-MSV Duisburg

Ab 15.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen-SV Werder Bremen, SV Meppen-Eintracht Frankfurt

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