U25 Eishockey Länderspiele kostenlos für alle bei MagentaSport und auf MS Sport

Die U25 wird dabei erstmals vom neuen CO-Bundestrainer Alexander Sulzer von den Fischtown Pinguins Bremerhaven betreut. Er war am Montag mit dem neuem Bundestrainer Harold Kreis vorgestellt worden. Der 64 Jahre alte Deutsch-Kanadier Kreis betreut bis Saisonende als Coach weiter auch die Schwenninger Wild Wings. Er arbeitete bereits von 2010 bis 2012 mit Uwe Krupp als Trainer beim DEB.

Die Weltmeisterschaft im Mai in Tampere und Riga wird zur ersten Bewährungsprobe für das neue Trainerteam. Das Ziel schon bei der WM, die ab dem 12. Mai bei MagentaSport live gezeigt wird: „Das hat der Verband ganz klar artikuliert und das haben wir so zur Kenntnis genommen. Viertelfinale und Olympia-Qualifikation“, so Kreis im MagentaSport-Interview. Das ganze Exklusiv-Interview mit dem neuen Trainer-Gespann steht auf den MagentaSport Plattformen und dem MagentaSport YouTube Kanal zur Verfügung.

Die U25-Spiele bei MagentaSport und MS Sport in der Übersicht

Mittwoch, 8. Februar, ab 17.45 Uhr, Bully 18.00 Uhr

Donnerstag, 9. Februar, ab 17.15 Uhr, Bully 17.30 Uhr

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