Wie ticken die jungen Leute? Wir wollen es wissen.

Wie stellen sich Auszubildende und duale Studierende der Generation Z ihre Arbeitswelt vor ? Was bewegt und motiviert sie? Was erwarten sie von ihrem zukünftigen Arbeitgeber? Warum arbeiten sie gerne bei der Telekom, was gefällt ihnen nicht? Die neue Studie „Be A Future Maker“ weiß warum.

Die erste Studie dieser Art

Die Telekom Ausbildung hat das unabhängige Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) und den renommierten Sozialwissenschaftler Prof. Klaus Hurrelmann beauftragt, eine Studie bei ihren rund 5.000 Nachwuchskräften durchzuführen. So hat noch nie ein deutsches Unternehmen nachgefragt. Unter dem Titel „Be A Future Maker“ konnten im Zeitraum vom 18. Mai bis 22. Juni 2022 alle Auszubildenden und dual Studierenden an der Studie teilnehmen. Zusätzlich waren alle Business Expert*innen, die die fachliche Betreuung der Nachwuchskräfte in den Einheiten und Betrieben der Telekom übernehmen, aufgerufen, mitzumachen. Ziel war es, Erkenntnisse zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Werte- und Zukunftsvorstellungen in den verschiedenen Generationen zu gewinnen. Mit einem Rücklauf von 58 Prozent bei den Nachwuchskräften und 42 Prozent bei den Business Expert*innen sind die Ergebnisse repräsentativ.

Gesundheit, Sicherheit und Work-Life-Balance

Die Studie zeigt: Werte wie Gesundheit (vor allem mentale Gesundheit) und Sicherheit (vor allem Gehalt und fester Arbeitsvertrag) sind den jungen Menschen immens wichtig. Sie zeigt aber auch: Arbeit muss sich zunehmend privaten Interessen unterordnen. Familie und Freunde sind den jungen Menschen besonders wichtig, wichtiger als die berufliche Karriere und das Ansehen. Die TOP-Werte der Business Expert*innen stimmen mit denen der jungen Generation überein, wobei der feste Arbeitsvertrag weiter vorn rangiert.

Arbeit muss Spaß bringen

Mit Blick auf ihren zukünftigen Job wünschen die Nachwuchskräfte sich vor allem Spaß (97 Prozent). Das Ausbildungspersonal der Telekom Ausbildung ist aufgefordert, vertrauensvoller Ansprechpartner zu sein, in der persönlichen Entwicklung und Planung und Ausgestaltung der beruflichen Zukunftsperspektiven zu unterstützen. Beim Lernen ist den Nachwuchskräften wichtig, dass sie den Sinn erkennen (93 Prozent), Fehler machen dürfen (90 Prozent) und an echten Aufgaben wachsen dürfen (85 Prozent). Digitales Lernen hat für Nachwuchskräfte einen hohen Stellenwert (7 von 10 Nachwuchskräften wünschen sich neuste Technologien im Lernkontext). Dennoch wünschen sich 78% den persönlichen Kontakt zu Kolleg*innen vor Ort. Von zukünftigen Führungskräften erwartet die junge Generation, eine kollegiale Atmosphäre im Team (94 Prozent), individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten (91 Prozent) sowie Verständnis für die persönlichen Lebenslage (89 Prozent).

Wir als Ausbildungsteam sind Expert*innen im Umgang mit der jungen Generation. Zu unserem Kerngeschäft, qualifizierten Nachwuchs auszubilden, gehört es auch, Brücken zwischen den verschiedenen Generationen zu bauen, Stärken hervorzuheben und Vorurteile zu beseitigen –nur dann sind wir als Unternehmen erfolgreich. Die Studie hat gezeigt, das Wir zählt. Wenn Nachwuchskräfte Vertrauen, Zutrauen und Anerkennung im Team erfahren, dann fühlen sie sich dem Unternehmen zugehörig. Dabei sind wir im Unternehmen alle gefragt.