Der „Mr. Glasfaser“ der Telekom: Alle Fragen und Antworten zum schnellen Netz

„Mr. Glasfaser“, Klaus Müller, über …

… die Nachfrage im Markt

Die Nachfrage nach Bandbreite und nach Glasfaser steigt. Wir sind sowohl mit dem Feedback der Kunden als auch mit der Nachfrage sehr zufrieden.

… die Entwicklung seit seinem Start als Glasfaser-Chef 2021

Mit immer mehr Anwendungsszenarien, mit immer mehr Gaming, Streaming oder Videokonferenzen, steigt die Nachfrage nach Bandbreite. Und mit Glasfaser können wir diese Nachfrage nach mehr Bandbreite am allerbesten und stabil bedienen. Unsere Kunden erkennen diesen Technologiewechsel, der sie langfristig zukunftssicher macht.

… die Job-Maschine „Glasfaser“

Unser Glasfaser-Investment und die Erneuerung der Infrastruktur ist eine riesige Job-Maschine in Deutschland. Dabei geht es um die vertriebliche Seite und um unsere Baupartner, die für uns das Netz errichten. Da sind jede Menge Jobs entstanden. Wir werden allein in diesem Jahr über 1.000 Leute für den Glasfaserausbau einstellen, um die Glasfaser in Zukunft noch schneller und besser zu unseren Kunden zu bringen.

… die Wege zur Glasfaser

Das ist einfach, so wie bei jedem anderen Telekom-Produkt: Ich gehe zum Telekom-Kanal meiner Wahl, bei dem ich mich informieren und buchen kann. Das kann das Internet sein oder der Shop in meiner Nähe. Überall gibt’s Informationen zur Glasfaser und überall kann man das auch buchen

… die Vermarktung von Glasfaser an der eigenen Haustür

Viele Kunden wollen an der Haustür oder im eigenen Haus einen Vertrag abschließen. Denn der Vorteil ist, dass der Vertrieb zu ihnen kommt und zweitens alle Fragen bequem daheim beantwortet werden können. Uns ist die Qualität auch in diesem Kanal sehr wichtig. Alle unsere Mitarbeiter können sich als Telekom-Partner ausweisen. Und im Nachgang zu einem Abschluss an der Haustür findet ein sogenannter „Quality Call“ statt. Das heißt, die Kunden werden alle nochmals angerufen und können bestätigen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist bei diesem Gespräch in den eigenen vier Wänden.

… den Weg von der Buchung bis zur Freischaltung der Glasfaser

. Viele bestellen heute bereits Glasfaser bei uns, während wir uns noch im Planungsstadium befinden. Das heißt, der Vertrag wird abgeschlossen und dann beginnen die Bauarbeiten. Das läuft üblicherweise so, dass zunächst die Glasfaser in die Straße gelegt wird. Dann kommt in Schritt zwei das Glas von der Straße ins Gebäude. Und dann muss gegebenenfalls, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, auch im Gebäude die Glasfaser vom Keller bis in die Wohnungen verlegt werden.

… die verschiedenen Zeiträume bis zur Glasfaser-Nutzung

Das kann wirklich variieren. Bestellt man im „Geplant“-Status, kann es durchaus mehrere Monate dauern, bis die Glasfaser in der Wohnung zur Verfügung steht. Erfolgt die Bestellung, wenn die Glasfaser schon im Keller des Gebäudes liegt, dann kann es sehr viel schneller gehen und innerhalb weniger Wochen ist die Glasfaser nutzbar. Und wenn der Vormieter bereits Glasfaser hatte und der Anschluss bereits in der eigenen Wohnung ist, dann wird das Surfen auf Glasfaser sogar innerhalb weniger Stunden möglich.

… die Möglichkeit, auch bei einem Wettbewerber der Telekom abzuschließen

Unsere Netze bieten Open Access. Das heißt, wir stellen sie anderen Anbietern zur Verfügung. Beispielsweise O2, Vodafone oder 1&1 haben schon Verträge mit uns abgeschlossen, dass sie unsere Netze nutzen wollen.

… die praktischen Auswirkungen eines Glasfaseranschlusses

Wichtig ist: Die Telefonnummer bleibt gleich. Am Heimnetzwerk muss man nichts ändern. Wir empfehlen, den Router zu erneuern, wenn es ein älteres Modell ist. Wenn es schon ein neueres Modell ist, kann oftmals auch der behalten werden. Das sollte man bei der Buchung, an der Hotline oder im Shop, besprechen. Daheim wird die Kupferanschlussdose außer Betrieb genommen und die Geräte an die neue Glasfaser angeschlossen. Die Verkabelung kann unverändert weiter genutzt werden.

… die Preise, beispielsweise bei einem Glasfaseranschluss mit 100 Megabit

Unsere Tarife auf Glasfaser haben den gleichen Preis wie die Tarife auf Kupfer. Der einzige Unterschied ist, dass ich mit Glasfaser noch höhere Geschwindigkeiten buchen kann, aktuell bis zu einem Gigabit. Und da ist der Preis natürlich höher als bei einem normalen 100er-Anschluss. Den gewünschten Tarif kann man unter telekom.de/glasfaser auswählen. Für den Anschluss berechnen wir nichts, wenn der Kunde einen Tarif bei uns abschließt. Es gibt hier und da ein paar Sonderfälle, so in Neubaugebieten. Von daher empfiehlt es sich, das Gespräch mit dem Kundenberater zu führen.

… die Information für die Kunden, ob bei ihnen überhaupt Glasfaser ausgebaut wird

Das machen wir schon aus Eigeninteresse selbst. Denn wir wollen, dass unsere Kunden wissen, dass es Glasfaser und damit mehr Geschwindigkeit gibt. Wir informieren die Kunden via Postwurfsendungen, wenn der Ausbau beginnt. Und wer unsicher ist, ob er so einen Brief oder die Werbung bekommen hat, dem empfehlen wir, auf telekom.de/glasfaser seine Adresse einzugeben. Dort findet er sehr schnell heraus, ob Glasfaser schon verfügbar ist, und dann kann er buchen. Wenn sie noch nicht verfügbar ist, kann man sich neuerdings direkt für einen zukünftigen Glasfaserausbau registrieren. Dann wird man per E-Mail oder Anruf gezielt darauf hingewiesen, wenn wir Glasfaser ausbauen.

… den Umfang des Glasfaserausbaus der Telekom in Deutschland

Das Besondere an diesem Ausbau ist, dass wir wirklich jedes Gebäude und jeden Haushalt einmal neu mit einem neuen hochwertigen Glasfaseranschluss ausstatten. Das sind 50 Millionen Haushalte in Deutschland – beziehungsweise die 40 Millionen, die noch keine Glasfaser haben. Ungefähr zehn Millionen haben sie schon. Alle anderen erhalten einen neuen Anschluss. Die Komplexität, die darin steckt, ist eben, erst mal in die Keller zu kommen oder in den Hausanschlussraum. Wo kommt man genau rein, wer stimmt dem zu? Und dann geht es natürlich weiter in die Wohnungen. Deshalb ist es so enorm wichtig, den Kontakt mit dem Eigentümer des Hauses oder der Eigentümergemeinschaft aufzunehmen. Wenn Sie dem Glasfaserausbau aktiv zustimmen, vereinfacht das vieles. Den Rest regeln wir dann im Dialog mit dem Kunden und den Eigentümern. Und dann wird es auch klappen.

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