Menschenrechts-Risikoanalyse bei der DTSE in Tschechien durchgeführt

Hintergrund

Das deutsche Lieferkettengesetz (LkSG) und verwandte internationale Rahmenwerke wie die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) erwarten von Unternehmen, dass sie fortlaufende und systematische Richtlinien und Verfahren einführen, um proaktiv nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte zu identifizieren, zu verhindern, zu mildern und zu bekämpfen, an denen sie direkt oder durch ihre Geschäftsbeziehungen beteiligt sein könnten. Wir unterstützen das LkSG und die VN Leitprinzipen uneingeschränkt und haben die Achtung der Menschenrechte in unsere Strategie und grundlegenden Richtlinien integriert, insbesondere in die Leitlinien und den Kodex für Menschenrechte & Soziale Grundsätze. Darüber hinaus verfolgt die Deutsche Telekom das Ziel, die Umsetzung dieser Richtlinien in der Praxis über die gesamte Breite und Tiefe ihrer unternehmerischen Tätigkeiten und ihrer Lieferkette zu überwachen und sicherzustellen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, sind tiefgreifende Menschenrechtsbewertungen in bestimmten Geschäftseinheiten, die durch eine risikobasierte Analyse ermittelt werden. Im Jahr 2022 besuchten wir eine DTSE-Tochtergesellschaft in der Tschechischen Republik, um eine solche Bewertung durchzuführen. Zur Wahrung der Neutralität, wurde die Bewertung von der TwentyFifty GmbH - einer externen Menschenrechtsmanagement-Beratungsagentur - begleitet und unterstützt.

Methodik

Die Bewertung wurde in vier Phasen unterteilt:

Phase 1 - Aufbau und Vorbereitung

Phase 2 - Bewertung der Auswirkungen auf die Menschenrechte

Phase 3 - Analyse und Nachbereitung

Phase 4 - Gemeinsame Umsetzung von Managementmaßnahmen

Ergebnisse und nächste Schritte

Die Bewertung zeigte insgesamt positive Ergebnisse in vielen Systemen und Prozessen, einem vertrauensvollen Arbeitgeberverhältnis, einem attraktiven Arbeitsumfeld, einem engagierten Managementteam und einer weitgehend zufriedenen Belegschaft.

Ein Aktionsplan wurde vereinbart, um die identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten voranzutreiben. DTSE Tschechien arbeitet mit Experten der Deutschen Telekom zusammen, um die Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen. Sie konzentrieren sich insbesondere auf die Stärkung des Dokumentationsprozesses zur Arbeitszeit, das Lieferantenmanagement und die Sensibilisierung für die bestehenden Beschwerdemechanismen. Darüber hinaus strebt die Deutsche Telekom an, ein konzernweites Sensibilisierungsprogramm für Menschenrechte zu implementieren und diese Erfahrungen zu nutzen, um den Ansatz der globalen menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht weiterzuentwickeln.