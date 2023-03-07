MagentaSport zeigt Dokumentation „Moritz Müller. Nichts geschenkt. Alles verdient.“

Die MagentaSport-Dokumentation „Moritz Müller. Nichts geschenkt. Alles verdient“ über den Eishockey-Profi feiert am 9. März Premiere. Der 36jährige Müller steht seit über zwei Jahrzehnten für das deutsche Eishockey: er holte mit der Olympia-Mannschaft 2018 sensationell die Silbermedaille, ist Kapitän der Kölner Haie, für die er kürzlich sein 1000. Spiel bestritt. Müller ist ebenso leidenschaftlicher Profi wie meinungsstarker Interessensvertreter seiner Zunft, auf dem Eis und daneben kämpferisch, hart im Nehmen und beim Austeilen. Regisseur Markus Ochs zeigt in dem einstündigen Film alle Facetten dieses außergewöhnlichen Sportlers und Menschen „Mo“ Müller, der durch den frühen Tod seiner Mutter geprägt wurde. Fesselnd, emotional, unterhaltsam. Die Geschichte von Müller ist auch ein Kapitel des deutschen Eishockeys der vergangenen 20 Jahre. Zu Wort kommen dabei Zeitzeugen wie der Chefcoach der Haie, Uwe Krupp, oder der ehemalige Bundestrainer Hans Zach. Die Doku ist auf allen Plattformen der Telekom zu sehen: MagentaSport, MS Sport, MagentaTV.

Der aktuelle Trailer zur Doku .



