Nürtingen: Kooperation für schnelles Internet

„Das ist nicht einfach nur eine weitere Kooperation,“ betont Thilo Höllen, Leiter Breitbandkooperationen Telekom Deutschland. „Jede Kooperation steht für sich und ist etwas Besonderes.“ Das sieht auch der Geschäftsführer Stadtwerke Nürtingen, Volkmar Klaußer so: „Die Verhandlungen verliefen zu jederzeit fair und auf Augenhöhe. Für alle Knackpunkte in kommerzieller, prozessualer und technischer Hinsicht haben wir eine Lösung gefunden.“ Das Ziel beider Partner ist der flächendeckende Glasfaserausbau bis hinein in die Gebäude („Fibre to the Home“, FTTH). Bis zum Ende des Jahres 2029 wollen die Stadtwerke Nürtingen in mehreren Bauabschnitten alle Gebäude im Kooperationsgebiet mit einem Glasfaserkabel bis ins Haus versorgen. „Wir sind schon seit zwanzig Jahren im Glasfaserausbau aktiv“, sagt Klaußer. „Bislang haben wir die Glasfaser bei anderen Tiefbauarbeiten mitverlegt. Aber das ist mittlerweile zu langsam. Der Bedarf bei den Kunden wächst schneller. Glasfasernetze werden in der Energiewende immer wichtiger – zum Beispiel für die Steuerung von Wärmepumpen oder E-Autos. Deshalb macht es Sinn, sich jetzt mit einem Partner zusammen zu schließen.“ Die neuen Glasfaseranschlüsse liefern Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s (FTTH, Fiber to the home).

Effiziente Arbeitsteilung

Die Partner verknüpfen die regionale Stärke der Stadtwerke mit dem operativ effizienten Netzbetrieb der Telekom. Die Stadtwerke übernehmen den Bau der passiven Netzinfrastruktur. Die Telekom erhält Zugang zum Glasfasernetz der Stadtwerke. Sie mietet das Netz an und übernimmt den aktiven Netzbetrieb, um den Bürgerinnen und Bürgern schnelles Internet bis in die Wohnung anzubieten. „Vor vier Jahren, zu Beginn der Zusammenarbeit mit der Gigabit Region Stuttgart spielten Kooperationen mit Stadtwerken noch keine Rolle“ blickt Höllen zurück. „Mittlerweile kooperieren wir mit sechs Stadtwerken in der Region. Wir haben gelernt, uns auf die Bedürfnisse der Stadtwerke einzustellen. Dabei haben wir mit den Kooperationen ein weiteres Standbein neben unserem Eigenausbau, um unsere Präsenz in der Region auszubauen.“ Die Telekom wird die passive Infrastruktur nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern von Nürtingen schnelle Anschlüsse sowie alle Dienste und Services der Magenta Produktwelt aus einer Hand anbieten. Dies gilt für Privat- und Geschäftskunden. Außerdem ermöglicht das Unternehmen weiteren Kommunikationsanbietern die Nutzung des Glasfasernetzes über sogenannte Wholesale-Verträge.

Investition in und für die Stadt

Nürtingens Oberbürgermeister, Dr. Johannes Fridrich, sieht große Vorteile für seine Stadt: „Die Stadtwerke sind ein Pfund in Sachen Digitalisierung und haben schon früh die Zeichen der Zeit erkannt.“ Um den Glasfaserausbau in den nächsten Jahren zu stemmen, hat die Stadt das Eigenkapital der Stadtwerke um sieben Millionen Euro aufgestockt. „Eine gute Investition“, sagt Fridrich. „Denn das Netz bleibt in unserer Hand. Und gleichzeitig haben wir einen verlässlichen Partner mit langjähriger Erfahrung, der für die Auslastung auf dem Netz sorgt.“ Zusätzlich werden in den kommenden Jahren Randgebiete der Stadt im geförderten Ausbau durch die Telekom mit Glasfaser versorgt.

Die Kooperation umfasst insgesamt 13.000 Haushalte und Unternehmensstandorte. Jetzt gilt es, mehrere hundert Kilometer Glasfaser zu legen, um sie ans Glasfasernetz anzuschließen. Sobald die technische Anbindung zur Telekom-Technik hergestellt ist, können Bürgerinnen und Bürger Anschlüsse und Produkte beauftragen.

