Telekom setzt auf digitale Identitäten

Ihre Einführung ist beschlossene Sache. Es entsteht ein neuer Markt für Identitätsdienstleister. Für die Telekom ist das Thema strategisch.

Der Konzern versteht sich als Pionier und Treiber der digitalen Identitäten. Die Telekom ist daher Gründungsmitglied der Open Wallet Foundation . Das Gemeinschaftsprojekt will dafür sorgen, dass verschiedene digitale Identitäten wie die ‚Digital Identity Wallet‘ der EU miteinander kompatibel sind. Die Linux Foundation verantwortet das Projekt federführend. Industrie-Partner sind Unternehmen wie Accenture, Swisscom, American Express oder VISA sowie eine Reihe Firmen aus der ID- und Sicherheitsbranche. Rund 20 Non-Profit-Organisationen wie Forschung-Institute versammeln sich ebenfalls unter dem Dach der OWF.

Barmer erster Telekom-Kunde für Digitale Identitäten

Als ersten Kunden für digitale Identitäten hatte die Telekom bereits 2022 die Barmer gewonnen. Weitere Kassen sollen folgen. Gemeinsam mit Verimi stellt T-Systems künftig digitale Identitäten für rund 8,7 Millionen Barmer-Versicherte bereit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte zuvor bestätigt, dass das für die Barmer vorgesehene Verfahren für das Vertrauensniveau ‚substanziell‘ geeignet ist. Dies ermöglicht den Zugriff auf besonders schützenwerte Informationen.

Anwendungen für digitale Identitäten in vielen Branchen

Jenseits von Gesundheitskarte und Patientenakte sind digitale Identitäten Thema weiterer Branchen: Packstationen ließen sich mit digitalen Identitäten leichter öffnen. Die digitalen Identitäten könnten Stechuhren abschaffen und Schlüssel – egal ob sie Büros schließen oder Autos starten. Sie helfen künftig auch beim Hotel-Check-in und sparen Zeit und Wege bei der Kontoeröffnung.

